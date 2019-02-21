Расмуссен: от «российской агрессии» белорусов спасут свобода и демократия

Если Александр Лукашенко не начнёт проводить реформы, ведущие к демократии и свободе, Белоруссию ждёт украинский сценарий с «войной и аннексией». Об этом заявил в интервью «Лiга.net» бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он считает, что белорусскому руководству нужно выбирать: или реформы, или «постоянный гнёт россиян»

У Запада нет «плана Б» для Украины, а Белоруссию ждёт украинский сценарий. Об этом в интервью «Лiга.net» рассказал бывший глава НАТО, внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.

По мнению эксперта, единственный путь для прекращения войны в Донбассе — это развернуть миротворческую миссию с мандатом ООН. Это даст ей надежность в контроле границы между Россией и Украиной.

«Вижу путь только через миротворческую миссию ООН. Это мое предложение. Я думаю, что понадобится, как минимум 20 тыс международных войск для того, чтобы контролировать происходящее в Донбассе», — заявил Расмуссен.

Он также добавил, что России не нужен Северный поток-2, как коммерческий проект — это исключительно политика. Газопровод хотя и принесёт Украине некоторые потери, но украинскую экономику он не убьёт

«Моё понимание ситуации состоит в том, что если часть транзита российского газа будет по-прежнему проходить через Украину, то в будущем русские могут прекратить поставки газа через вас в любое время. Нет никаких гарантий. Неприятные сюрпризы могут подстерегать вашу экономику постоянно. Поэтому я думаю, что мы должны убеждать сторонников «Северного потока-2» в замораживании проекта», — добавил эксперт.

В интервью украинским журналистам Расмуссен также предостерёг Белоруссию от того, что в стране может повториться украинский сценарий.

«Ключевой риск — это повторение в Белоруссии украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнёт реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян — нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии», — добавил Расмуссен.

Он также отметил, что хотя Александр Лукашенко и не собирается реформировать страну и двигаться на Запад, но и не желает «жить под гнётом Путина».

«Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнёт россиян», — заключил экс-генсек НАТО.