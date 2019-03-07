NZZ: Лукашенко намерен улучшать связи с НАТО, и «истерия» Москвы его не пугает

Александр Лукашенко не впервые заявляет о независимости и поглядывает на Запад, когда чувствует повышенное давление со стороны России, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Однако на этот раз лидер Белоруссии зашёл на шаг дальше: он выступил за улучшение связей Минска с НАТО и поиск альтернативы российскому рынку в Европе, несмотря на «аллергическую» реакцию и «истерию», которую подобные идеи могут вызвать в Москве.

С момента прихода к власти четверть века назад белорусский «автократ» Александр Лукашенко ловко балансирует в отношениях с Россией, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Он изолирован от западной части Европы и опирается на Москву в политическом и экономическом отношении, однако всегда следит за тем, чтобы его не задавил «русский медведь».

Однако в последнее время давление на Лукашенко усилилось. Как напоминает издание, у белорусского лидера возникли разногласия с Россией в связи с планируемым прекращением действия привилегий, касающихся российской нефти. Ещё в январе Лукашенко открыто грозил руководству Кремля, что, двигаясь таким курсом, Москва потеряет своего единственного союзника на западной границе.

Теперь Лукашенко пошёл ещё на шаг дальше, сообщается в статье. На правительственном заседании во вторник белорусский президент критически высказался по поводу российско-белорусского союза и Евразийского экономического союза, зато рассыпался в комплиментах Западу, и в том числе НАТО, подчёркивает издание. Так, Лукашенко выступил за улучшение отношений с западным военным альянсом, потому что это соответствует интересам безопасности Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что НАТО — не враг Белоруссии, и тем самым сделал выпад в адрес России, которая расценивает альянс как своего противника и предпочла бы сама открыть военные базы на белорусской территории. Белоруссия смотрит на ситуацию иначе уже хотя бы в силу своего географического положения: она граничит с тремя странами НАТО, а также с Украиной, которая стремится войти в альянс. Поэтому обострение отношений между Россией и НАТО не в интересах Минска, отмечает швейцарская газета.

Президент Белоруссии высказался за такую внешнюю политику, которая будет соблюдать равновесие между Востоком и Западом. В экономическом плане это означает, что рынок Евросоюза должен стать реальной альтернативой российскому рынку. При этом Лукашенко понимает, что подобные идеи вызовут недовольство Москвы и спровоцируют там «аллергию» и «истерию». Однако, по его мнению, России нечего удивляться такому курсу Минска, если она создаёт невыгодное положение для белорусской продукции и унижает страну.

Примечательно, что правительство Белоруссии на этой неделе сняло действовавшие свыше десяти лет ограничения с американского посольства. В 2008 году, после ужесточения американских санкций в отношении Минска, Белоруссия выслала из страны официального представителя США и постановила, что Вашингтон смогут представлять сначала пять, а позднее — десять дипломатов. Теперь это ограничение снято. По версии издания, в такой стране, как Белоруссия, в штате американского посольства должно присутствовать 30 человек.

Заигрывания Лукашенко с Западом, вероятно, только укрепляют Россию в её недоверии к руководству Белоруссии, полагает автор статьи. В Москве давно растёт не только досада в отношении «белорусского автократа» и его «политики лавирования», но и подозрительность в том, что касается планов Вашингтона и Брюсселя, уверяет издание. В России говорят о идеологической кампании Запада, призванной повлиять на молодое поколение, а также о растущем давлении США и ЕС на Белоруссию с целью заставить её развернуться к Западу и сократить военное сотрудничество с Москвой.

С точки зрения Neue Zürcher Zeitung, российская позиция кажется весьма тревожной или, словами Лукашенко, истерической, тогда как на самом деле никакой последовательной кампании Запада по выводу Белоруссии с орбиты Москвы не наблюдается. Конечно, за последние месяцы Минск впервые за долгое время принимал относительно высокопоставленных представителей Госдепартамента США, признаёт швейцарская газета. Однако это лишь обычная практика поддержания отношений, и заподозрить здесь теорию заговора против России можно только при изрядной доле фантазии, уверяет издание.

Лукашенко уже не впервые подчёркивает свою независимость и поглядывает на Запад во времена, когда давление на него повышается. Повысить интенсивность контактов Минска с НАТО и ЕС можно — но политике интеграции страны с Западом препятствует уже сам по себе тот факт, что Белоруссия является государством, которым управляет диктатура, и Минску во многом не удалось избавиться от советского наследия, заключает Neue Zürcher Zeitung.