Причиной волнений в Грузии стала «геополитическая инженерия» США и их союзников, пишет Bloomberg, ссылаясь на слова главы российского МИД Сергея Лаврова. Лавров отметил, что целью Запада является обрывание российско-грузинских связей. Издание отмечает, что нынешние протесты, начавшиеся после визита российского депутата, стали самыми ожесточёнными с 2011 года.

На прошлой неделе минимум 240 человек пострадало в столкновениях с полицией на улицах грузинской столицы Тбилиси, сообщает Bloomberg: протестующих разозлили фотографии российского депутата Сергея Гаврилова, сидящего в кресле спикера грузинского парламента, в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

Как напоминает издание, отношения между Россией и Грузией остаются напряжёнными со времён войны 2008 года, завершившейся отделением Абхазии и Южной Осетии. Многие из протестующих считают, что нынешнее грузинское правительство излишне дружелюбно настроено по отношению к России, оккупировавшей, по их мнению, 20% территории Грузии.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в волнениях повинна «геополитическая инженерия западных коллег». По мнению Лаврова, США и их союзники закрывают глаза на «ультраправых и русофобию», чтобы оборвать связи между Грузией и Россией.

Россия продолжает оказывать давление на своего соседа, пишет Bloomberg: Роспотребнадзор усилил контроль над экспортом грузинского вина, сославшись на снижение его качества, а ещё до этого Владимир Путин постановил приостановить авиасообщение между двумя странами.

Издание отмечает, что нынешние протесты в Грузии стали самыми ожесточёнными с 2011 года, когда в ходе демонстраций против являющегося в то время президентом Михаила Саакашвили погибло два человека. В свете последних уличных столкновений спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку. Основатель и председатель грузинской правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, а также премьер страны Мамука Бахтадзе пообещали внести изменения в избирательную систему в преддверии парламентских выборов 2020 года.