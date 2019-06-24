Bloomberg: Россия обвинила США в подогревании грузинских протестов

Причиной волнений в Грузии стала «геополитическая инженерия» США и их союзников, пишет Bloomberg, ссылаясь на слова главы российского МИД Сергея Лаврова. Лавров отметил, что целью Запада является обрывание российско-грузинских связей. Издание отмечает, что нынешние протесты, начавшиеся после визита российского депутата, стали самыми ожесточёнными с 2011 года.
На прошлой неделе минимум 240 человек пострадало в столкновениях с полицией на улицах грузинской столицы Тбилиси, сообщает Bloomberg: протестующих разозлили фотографии российского депутата Сергея Гаврилова, сидящего в кресле спикера грузинского парламента, в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Как напоминает издание, отношения между Россией и Грузией остаются напряжёнными со времён войны 2008 года, завершившейся отделением Абхазии и Южной Осетии. Многие из протестующих считают, что нынешнее грузинское правительство излишне дружелюбно настроено по отношению к России, оккупировавшей, по их мнению, 20% территории Грузии.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в волнениях повинна «геополитическая инженерия западных коллег». По мнению Лаврова, США и их союзники закрывают глаза на «ультраправых и русофобию», чтобы оборвать связи между Грузией и Россией.
Россия продолжает оказывать давление на своего соседа, пишет Bloomberg: Роспотребнадзор усилил контроль над экспортом грузинского вина, сославшись на снижение его качества, а ещё до этого Владимир Путин постановил приостановить авиасообщение между двумя странами.
Издание отмечает, что нынешние протесты в Грузии стали самыми ожесточёнными с 2011 года, когда в ходе демонстраций против являющегося в то время президентом Михаила Саакашвили погибло два человека. В свете последних уличных столкновений спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку. Основатель и председатель грузинской правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, а также премьер страны Мамука Бахтадзе пообещали внести изменения в избирательную систему в преддверии парламентских выборов 2020 года.
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