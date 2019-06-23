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N-TV: президент Грузии призвала прекратить насилие и начать договариваться

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В ситуацию с протестами в Тбилиси вмешалась лично президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает N-TV. Она предостерегла от дальнейшего применения насилия и заявила, что готова сотрудничать со всеми политическими силами, чтобы достичь общественного консенсуса. Необходимо уменьшить «политическую поляризацию» страны, подчеркнула глава государства.
N-TV: президент Грузии призвала прекратить насилие и начать договариваться
Reuters

В Тбилиси начались массовые протесты после визита российской делегации, сообщает N-TV. В результате волнений пострадало 200 человек, 300 — задержаны. Теперь же в ситуацию вмешалась лично президент страны Саломе Зурабишвили.

Она предостерегла от дальнейшего применения насилия. Глава государства заявила, что готова сотрудничать со всеми политическими силами, чтобы достичь общественного консенсуса. Необходимо уменьшить «политическую поляризацию» страны, подчеркнула Зурабишвили. Легко догадаться, кто заинтересован в росте напряжённости в Грузии и её дестабилизации, сказала она, не называя Россию напрямую, как она это делала раньше.

Причиной протестов послужило выступление в грузинском парламенте депутата от КПРФ Сергея Гаврилова. Ситуация усугубил тот фактор, что, зачитывая речь, он сидел на месте спикера парламента. Многие в Грузии опасаются роста влияния Москвы. После войны 2008 года отношения между двумя странами носят напряжённый характер.

В связи с событиями в Тбилиси глава Кремля Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перелёты в Грузию. Грузия пользуется большой популярностью у туристов из России. Такой шаг больно ударит по экономике бывшей советской республики, отмечает N-TV.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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N-TV Германия Европа
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