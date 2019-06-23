N-TV: президент Грузии призвала прекратить насилие и начать договариваться

19:49 Йылдырым поздравил кандидата от оппозиции с победой на выборах мэра Стамбула Кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, бывший премьер страны Бинали Йылдырым поздравил своего соперника, кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.

19:48 Самбист Осипенко завоевал бронзу на Европейских играх Россиянин Артём Осипенко занял третье место в соревнованиях самбистов в весовой категории свыше 100 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

19:44 СМИ: «Спартак» ведёт переговоры с «Ромой» о трансфере 20-летнего итальянского вратаря Страж ворот римской «Ромы» Андреа Романьоли может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

19:42 Самбист Багдасарян завоевал золото на Европейских играх — 2019 Россиянин Руслан Багдасарян занял первое место в соревнованиях самбистов в весовой категории до 62 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

19:39 Российские гимнастки завоевали бронзу в многоборье на Европейских играх — 2019 Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в групповых упражнениях в многоборье на Европейских играх 2019 года в Минске.

19:33 Кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы на русском языке В Ассоциации кинотеатров Тбилиси заявили, что с момента начала протестов в грузинской столице перестали показывать фильмы и анимацию с русским переводом. Об этом информирует РИА Новости.

19:26 Посла Сербии в Минске госпитализировали после проводов Вучича Посла Сербии в Минске Велько Ковачевича госпитализировали с подозрением на инсульт после проводов в аэропорт сербского президента Александра Вучича.

19:22 Самбистка Рябова завоевала золото на ЕИ-2019 Россиянка Диана Рябова заняла первое место в соревнованиях самбисток в весовой категории до 52 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

19:18 В Госдуме оценили слова Климкина о «новой волне давления» на Россию Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT оценил заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что после 25 июня Киев начнёт «новую волну давления» на Россию на международных площадках.

19:11 В МВД назвали число участников митинга в поддержку Голунова в Москве В согласованном митинге в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова в Москве принимают участие около 1800 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.

19:11 Акробаты Аксёнова и Старцев завоевали золото на Европейских играх — 2019 в комбинированных упражнениях Россияне Виктория Аксёнова и Кирилл Старцев заняли первое место в многоборье в комбинированных упражнениях среди смешанных пар по спортивной акробатике на Европейских играх 2019 года в Минске.

19:00 Александрова пробилась во второй круг турнира WTA в Истбурне Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истбурне.

18:56 Гаспарян обыграла Синякову на старте турнира WTA в Истбурне Россиянка Маргарита Гаспарян одержала победу над чешкой Катержиной Синяковой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истбурне.

18:56 Климкин не исключил встречи Зеленского и Путина Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина состоится в будущем.

18:48 Самбистки Мохнаткина и Костенко завоевали бронзу на Европейских играх — 2019 Россиянки Марина Мохнаткина и Яна Костенко выиграли бронзу в соревнованиях самбисток на ЕИ-2019 в Минске.

18:45 Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США. Соответствующий ролик опубликовал портал Now This.

18:38 Российские гимнастки завоевали золото на ЕИ-2019 в упражнениях с мячами Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в групповых упражнениях с пятью мячами на Европейских играх 2019 года в Минске.

18:37 При взрыве на газопроводе в Нигерии погибли 10 человек В результате взрыва газопровода в штате Ривер на юге Нигерии погибли 10 человек.

18:30 Депутат считает, что ФИФА и УЕФА обязаны отреагировать на акцию грузинских футболистов Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал политическую акцию футболистов ряда грузинских клубов.

18:25 Глава МИД Украины пригрозил России «новой волной давления» Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после 25 июня Киев начнёт «новую волну давления» на Россию на международных площадках. Об этом информирует украинский «5 канал».

18:21 Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что к 2023 году болельщики команды будут владеть не только клубом, но и стадионом «Открытие Арена».

18:10 На религиозном празднике на севере Индии погибли 14 человек Во время обрушения шатра на праздновании религиозного праздника в северном индийском штате Раджастан 14 человек погибли, около 50 — получили ранения.

17:58 Москалькова взяла на контроль ситуацию с правами россиян в Грузии Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на особый контроль ситуацию с правами россиян в Грузии. Об этом информирует пресс-служба российского омбудсмена.

17:56 Хэмилтон выиграл Гран-при Франции, Квят — 14-й Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место в гонке восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.

17:50 Самбист Кубарков завоевал бронзу на Европейских играх Россиянин Андрей Кубарков занял третье место в соревнованиях самбистов в весовой категории до 52 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

17:48 Трамп может обсудить на встрече с Путиным тему «вмешательства» в выборы Президент США Дональд Трамп в интервью NBC не исключил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным он может поднять тему «вмешательства» в предстоящие американские выборы 2020 года.

17:42 В Тбилиси суд арестовал готовившего «коктейли Молотова» мужчину Тбилисский городской суд арестовал 70-летнего мужчину за изготовление «коктейлей Молотова» с целью применения их в ходе протестов в центре грузинской столицы.

17:30 Трамп прокомментировал расследование убийства Хашукджи Президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование по факту убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

17:26 Гимнастка Аверина призналась, что ей было сложно выступать на ЕИ-2019 из-за скорости проведения турнира Российская гимнастка Дина Аверина прокомментировала своё выступление на соревнованиях по отдельным видам художественной гимнастики на Европейских играх 2019 года в Минске.

17:18 В Греции автомобиль наехал на группу велосипедистов На севере Греции автомобиль наехал на группу велосипедистов, два человека погибли, четверо получили серьёзные ранения.

17:16 Американский хореограф заявила, что не имеет претензий к Загитовой Американский хореограф Джо Джо Гомез отреагировала на извинения Даниила Глейхенгауза, хореографа олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.

17:07 В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.

17:01 Барти выиграла турнир WTA в Бирмингеме и станет первой ракеткой мира Австралийка Эшли Барти одержала победу над немкой Юлией Гёргес в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в английском Бирмингеме.

16:57 Трамп разъяснил свою позицию по новой ядерной сделке с Ираном Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что новое ядерное соглашение с Ираном может быть заключено отдельно между Вашингтоном и Тегераном или оно может быть многосторонним.

16:51 Презентация женского гандбольного клуба ЦСКА перенесена Презентация нового женского гандбольного клуба ЦСКА перенесена.

16:44 Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но не находится в сети постоянно.

16:42 Прыгунья в длину Соколова покинет Европейские игры по семейным обстоятельствам Российская легкоатлетка Елена Соколова, специализирующаяся на прыжках в длину, досрочно завершила свои выступления на Европейских играх 2019 года в Минске.

16:30 Федерер в десятый раз стал победителем турнира ATP в Галле Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.

16:27 Многие страны Европы поддерживают возвращение России в ПАСЕ Многие правительства стран Совета Европы выступают за принятие проекта резолюции, который позволит России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

16:14 Медведчук выступил за восстановление отношений Украины и России Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента России Владимира Путина восстановить российско-украинские отношения.

16:04 Гимнастка Аверина завоевала золото на Европейских играх — 2019 Российская гимнастка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с лентами на Европейских играх 2019 года в Минске.

16:00 Федерация регби России проконсультируется с МИД по поводу предстоящей игры в Грузии Федерация регби России намерена провести консультации с министерством иностранных дел относительно предстоящего матча национальной сборной с командой Грузии, который должен пройти в Тбилиси.

15:58 Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для президента России Владимира Путина.

15:51 СМИ: При взрыве в Сирии один человек погиб и трое пострадали В Сирии в результате взрыва мины один человек погиб и ещё трое получили травмы. Об этом информирует газета Al-Watan.

15:45 Гимнастка Аверина завоевала серебро на ЕИ-2019 Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в упражнениях с булавами на Европейских играх 2019 года в Минске.

15:39 Стало известно, почему россиянки не выступают в групповых упражнениях в акробатике на ЕИ-2019 Исполнительный директор Федерации акробатики России Ирина Никитина рассказала, почему женская команда не принимает участие в групповых соревнованиях на Европейских играх 2019 года в Минске.

15:37 Песков рассказал о реакции Путина на вопросы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российский лидер Владимир Путин эмоционально реагирует на вопросы, не соответствующие действительности.

15:27 Миронов призвал ввести санкции против Грузии Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси. Соответствующее заявление Миронова распространила пресс-служба партии.

15:27 Представитель Китая впервые возглавил продовольственную организацию ООН Представитель Китая Цюй Дунъюй, ранее занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства КНР, был избран новым генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).