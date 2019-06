Guardian: Россия расценила штурм парламента как неспособность Грузии обеспечить соблюдение международных норм

После столкновений в центре Тбилиси за медицинской помощью обратились десятки пострадавших из числа протестующих и сотрудников полиции, которые пытались предотвратить беспорядки. Конфликт спровоцировало выступление российского депутата в грузинском парламенте, сообщает The Guardian. Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил нападки на российскую делегацию и обвинил Грузию в невыполнении норм международных конвенций в сфере безопасности.

Тысячи людей вышли на митинг у здания парламента в центре Тбилиси из-за того, что российскому депутату позволили «председательствовать на сессии парламента», пишет The Guardian. Как поясняется в статье, депутат Госдумы Сергей Гаврилов «занял кресло спикера парламента» на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, объединяющей парламентариев из разных стран. Когда появились новости о выступлении Гаврилова, у здания парламента Грузии начала собираться толпа, а ближе к полуночи количество протестующих увеличилось до нескольких тысяч человек. Они размахивали грузинскими флагами и скандировали лозунги, а потом попытались прорвать полицейские кордоны и взять здание парламента штурмом. В результате грузинской полиции пришлось применять слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты, чтобы остановить протестующих, что привело к появлению пострадавших с обеих сторон.



Протесты и стычки продолжались в центре Тбилиси всю ночь и не прекратились даже утром, говорится в статье. Полиция на протяжении нескольких часов с регулярными интервалами рассеивала толпу слезоточивым газом, после чего люди прятались на соседних улицах, но потом всё равно возвращались. А после полуночи полицейские пустили в ход резиновые пули и водомёты. К трём часам ночи по местному времени сотни полицейских перекрыли территорию вокруг парламента, однако толпа численностью несколько тысяч человек осталась. Демонстранты выхватывали у полицейских защитные щиты, стягивали с них бронежилеты и передавали их в задние ряды. Люди также бросали в полицейских камни и даже разбили стекла полицейской машины, сообщает The Guardian. Пострадавшим в ходе столкновений пришлось оказывать медицинскую помощь. По официальным данным грузинской стороны, в больницах уже оказалось несколько десятков раненых как из числа полицейских, так и гражданских лиц, которые получили травмы и ранения различной степени тяжести, и в ближайшее время их число ещё может возрасти.



Жителей Грузии крайне возмутило появление в парламенте этой страны российского депутата, который «поддержал независимость» Абхазии и Южной Осетии, хотя Тбилиси после военного конфликта 2008 года считает эти территории «оккупированными», а после этого «сел в кресло председателя парламента и выступил на русском языке», подчёркивается в статье: «Некоторые протестующие несли плакаты с оскорбительными надписями о России и её президенте Владимире Путине». Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, против которого в Грузии возбуждено уголовное дело, призвал полицию присоединиться к протестующим. Саакашвили также назвал выдвинутые против него в Грузии обвинения «политической местью» и заявил, что бывший премьер-министр и лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, сколотивший в России миллиардное состояние, позволил Кремлю усилить своё влияние в Грузии, пишет The Guardian.



Между тем сам миллиардер Иванишвили выступил с заявлением о том, что он полностью разделяет «искреннее возмущение граждан Грузии», сообщается в статье. Массовые протесты в Тбилиси вспыхнули на фоне «усиливающейся политической поляризации» в стране, поясняет автор: среди жителей Грузии давно накапливалось недовольство в отношении деятельности правящей партии «Грузинская мечта», и этот инцидент с российским депутатом, спровоцировавший штурм парламента, стал лишь «последней каплей».



Посольство Соединённых Штатов Америки в Грузии также прокомментировало этот инцидент, говорится в статье. «Мы понимаем те чувства недовольства, которые сегодня испытывают многие люди, и мы призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и действовать только в рамках Конституции», — приводит The Guardian официальное заявление американского посольства в Тбилиси.



В свою очередь, спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин осудил нападки в адрес российской делегации и обвинил Грузию в «невыполнении норм» международных конвенций, сообщается в статье. «Они не смогли обеспечить безопасность на этом мероприятии и защитить российскую делегацию от нападений и угроз», — подчеркнул Володин в беседе с журналистами.