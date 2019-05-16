Le JDD: Зурабишвили повздорила с Меланшоном по поводу членства Грузии в НАТО

Президент Грузии Саломе Зурабишвили гневно отреагировала на заявления Жан-Люка Меланшона о будущем членстве её страны в НАТО, пишет Le JDD. Как напоминает издание, глава партии «Непокорённая Франция» назвал вхождение Грузии в состав НАТО «грубой и глупой провокацией» и призвал не участвовать в «антироссийской истерии». Зурабишвили, в свою очередь, заметила, что Меланшону не удастся повлиять на евроатлантический курс Грузии.
Высказывания главы партии «Непокорённая Франция» Жан-Люка Меланшона насчёт будущего вхождения Грузии в НАТО вызвали гнев грузинского президента Саломе Зурабишвили, сообщает Le JDD.
Как напоминает издание, выступая на прошлой неделе с предвыборной речью в Марселе, Меланшон назвал решение о принятии Грузии в НАТО «грубой и глупой провокацией». «В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушуюшей в Европарламенте», — обратился политик к собравшимся.
В ответ на это заявление глава Грузии Саломе Зурабишвили осудила «неистовство евроскептицизма» со стороны лидера «Непокорённой Франции», добавив: «Россия не заставила нас изменить наш евроатлантический курс ни на йоту, и Меланшону это тоже не удастся».
В марте этого года в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии в Тбилиси генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия войдёт в состав Североатлантического альянса вопреки протестам России, напоминает еженедельник. «Мы не потерпим, чтобы Россия или любая другая держава решала, кому быть членом (альянса — ИноТВ), — заявил тогда генсек НАТО.
Как замечает Le JDD, руководство Североатлантического альянса сочло, что Грузия должна присоединиться к НАТО ещё на саммите в Бухаресте в 2008 году, однако процедура включения страны в альянс так и не была начата. При этом Россия рассматривает вступление Грузии в НАТО — среди 29 членов которого немало представителей бывшего «коммунистического блока» — как вмешательство Запада в её сферу влияния. Так, в прошлом году премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что членство Грузии в НАТО «может спровоцировать страшный конфликт».
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