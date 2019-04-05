Bloomberg: президент Грузии видит свою страну в Евросоюзе вместо Великобритании

Брексит даёт Грузии шанс добиться вступления в ЕС, уверена президент страны Саломе Зурабишвили. Она намерена использовать во благо своей родины все возможности, которые предоставляет выход Великобритании из Евросоюза, сообщает Bloomberg. Кроме того, Грузия, как и прежде, продолжит стремиться к вступлению в НАТО, и в военном отношении она «абсолютно готова».

Брексит — шанс для Грузии добиться членства в ЕС, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили. По её словам, Грузия должна воспользоваться возможностью, которую даёт выход Великобритании из ЕС, и выдвинуть свои аргументы в пользу вхождения в состав Евросоюза, пишет Bloomberg.

Такое заявление Саломе Зурабишвили сделала во время интервью в Тбилиси. В соответствии с её логикой, со страной, которая неуклонно стремится в Европу и хочет войти в её состав, не должны обходиться хуже, чем со страной, которая постоянно отдаляется от Европы.

Как напоминает издание, Грузия стремилась к членству в ЕС и НАТО с тех пор, как Михаил Саакашвили возглавил «революцию роз» в 2003 году, что привело к развороту бывшей советской республики на Запад, в сторону от России. Кавказская страна сталкивается с огромными препятствиями в достижении этих целей на фоне нежелания Европы противодействовать президенту Владимиру Путину после кризиса на Украине в 2014 году, поясняет автор.

Грузия с её выгодным стратегическим расположением на побережье Чёрного моря и возможностью выступать в качестве ворот к Центральной Азии и её энергетическим ресурсам в обход России подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. В него входит договор о свободной торговле, а с 2017 года — о безвизовом режиме с Европой. Тем не менее Грузия не входит в список кандидатов или хотя бы потенциальных кандидатов на вступление в ЕС, отмечается в статье.

Француженка по происхождению, Зурабишвили утверждает, что отличается от своих предшественников на посту главы Грузии тем, что она европейка и, вероятно, как-то иначе строит диалог с европейскими партнёрами. В декабре она стала первой женщиной — президентом Грузии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в прошлом месяце в Тбилиси говорил о том, что Россия не может воспрепятствовать вступлению Грузии в альянс. Несмотря на это, партнёры по альянсу опасаются реакции Кремля с тех пор, как между Россией и Грузией в 2008 году случилась война после объявления на саммите НАТО, что Грузия войдёт в состав альянса, уверяет Bloomberg. НАТО регулярно проводит в Грузии военные учения, а её вооружённые силы помогают альянсу в Афганистане, однако до сих пор оборонный союз не назначил даты принятия страны в свой состав.

«В военном отношении мы абсолютно готовы, — заявила по этому поводу Зурабишвили. — Если бы мы получили план действий по подготовке к членству в НАТО, все знают, что мы были бы готовы через два месяца».

После войны Россия признала отколовшиеся от Грузии регионы независимыми государствами, тогда как международное сообщество продолжает считать их частью Грузии. «Ежедневные провокации» со стороны российских сил, базирующихся на их территориях, «ни на йоту не изменили решимости Грузии» добиваться членства в ЕС и НАТО, и «если таково было намерение России, то это большое поражение», подчеркнула президент Грузии.

Зурабишвили родилась в грузинской семье эмигрантов и была послом Франции в Тбилиси, когда Саакашвили попросил её стать министром иностранных дел после революции. Позже у них начались разногласия, и Зурабишвили стала жёстко критиковать его роль в войне. При поддержке основателя правящей партии «Грузинская мечта» и самого богатого человека страны миллиардера Бидзина Иванишвили она стала первым президентом, избранным в результате конституционных реформ, после которых большая часть исполнительных полномочий перешла к премьер-министру и парламенту.

Зурабишвили планирует сосредоточиться на преодолении «постсоветского синдрома» и становлении «действительно европейского общества». Это касается таких вопросов, как безопасность на рабочем месте, обращение с детьми-инвалидами и стандарты питания. «Нам ещё есть что изменить в менталитете», — считает президент Грузии.

Также она заявила, что не планирует присутствовать на ежегодном российском параде на Красной площади в мае в честь победы Советского Союза во Второй мировой войне или встречаться с Владимиром Путиным. «Вы не вступаете ни в какой официальный или неофициальный диалог со страной, которая оккупирует 20 процентов вашей территории, если нет очень ясных признаков того, что что-то меняется», — отметила Зурабишвили. А, по её мнению, таких признаков нет.

По её словам, Грузия хочет, чтобы её союзники помогли восстановить «очень высокий политический уровень» женевских переговоров по Абхазии и Южной Осетии, которые перестали оказывать какое-либо давление на Россию.

Между тем Грузия «продолжит использовать всё, что может случиться с брекситом», чтобы добиться вступления в ЕС во времена, когда президент Франции Эммануэль Макрон выступает за «Европу разных скоростей, открытую для всех», утверждает Зурабишвили. Она реалистично оценивает сроки, однако надеется, что запланированная на лето конференция с лидерами ЕС на черноморском курорте Грузии в Батуми предоставит стране прекрасную возможность изложить некоторые взгляды по поводу того, куда движется Грузия.