Telegraph: Помпео отметил годовщину НАТО призывом к единству для противостояния России, Китаю и Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая по случаю 70-й годовщины создания НАТО перед министрами иностранных дел стран — членов альянса, призвал блок к единству для противостояния вызовам со стороны России, Китая и Ирана, пишет The Daily Telegraph.



«Мы здесь, в НАТО, справедливо стремились к миру посредством силы. Мы должны и дальше делать так, особенно в эту новую эру конкуренции великих держав со стороны России, Китая и Исламской Республики Иран», — заявил он.



Помпео также отметил, что вызовы как со стороны России, Китая, Ирана, так и со стороны терроризма, неконтролируемой миграции и новых технологий требуют больших затрат на оборону и безопасность.



Хотя американский госсекретарь в ходе своего выступления и не затронул тему размолвки с Турцией, однако на встрече с турецким главой МИД Мевлютом Чавушоглу он чётко выразил недовольство Вашингтона настойчивым желанием Анкары закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, а не американские системы Patriot.



Главы внешнеполитических ведомств, как отмечается в статье, одобрили новый пакет мер по противодействию Москве и по поддержке Украины и Грузии — двух государств, стремящихся вступить в НАТО, — в Чёрном море. Среди прочего альянс намерен укрепить морское сотрудничество с этими странами и чаще производить заходы своих кораблей в их порты, говорится в статье.



Министры иностранных дел альянса в очередной раз озвучили требования к России о необходимости прекратить «аннексию Крыма»*, освободить украинских моряков и вернуть корабли, которые были захвачены в ходе прошлогодней конфронтации в Азовском море, а также соблюдать условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как напоминает издание, США заявили, что выйдут из этого соглашения в августе этого года, если Москва не вернётся к соблюдению этих договорённостей.



Встреча министров в Вашингтоне в рамках празднования 70-й годовщины создания НАТО продемонстрировала и ряд разногласий среди членов альянса. В частности, США потребовали от других участников блока, особенно Германии, увеличить расходы на оборону, сообщает The Daily Telegraph.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).