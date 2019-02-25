Помпео назвал слова Путина об ответе на выход США из ДРСМД «пустой угрозой»

Слова Владимира Путина о том, что Россия ответит своими ракетами на новые американские ракеты в Европе, являются пустой угрозой, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала CNN. По мнению Помпео, с помощью этой угрозы Путин хочет вбить клин между США и Европой, а также прикрыть основную проблему — то, что Россия нарушала условия ДРСМД.
Я хочу спросить вас о России, потому что раннее в этом месяце США объявили, что выходят из договора РСМД. В свете ликвидации договора, Владимир Путин на этой неделе пригрозил, что на каждую новую американскую ракету в Европе, Россия ответит своей ракетой, нацеленной на США. Я не слышал никакой реакции со стороны американского правительства, но это звучит, как очень серьёзная угроза.
МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Совершенно ясно, что это пустая угроза со стороны Москвы. Думаю, что целью этой угрозы было прикрыть ключевую проблему. Он говорил о решении США выйти из договора РСМД, распространяющегося на ракеты средней и меньшей дальности. Россия нарушила этот договор, в котором состоят только две страны, поэтому для американского народа нет никакого смысла тяготиться его ограничениями, учитывая, что российская сторона решила больше не придерживаться этих ограничений. Сейчас же настало время двигаться вперёд и выработать условия, которых Россия будет реально придерживаться. Однако, Владимир Путин решил этого не делать. Своей угрозой он хочет вбить клин между США и Европой, в то время как все … европейцы полностью поддерживают наше решение, и мы вместе будем работать и дальше над обеспечением безопасности граждан США.
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что запланированный ранее реванш между британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом организации в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером в ближайшее время не состоится.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли критически отозвался о поединке между обладателем титула организации среди легковесов россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой о ситуации с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
В Астраханской области в рамках учений расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» проведут боевые пуски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» опубликовал в социальной сети фото, на которых показал состояние газона на домашнем стадионе команды «Екатеринбург Арена» в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова прокомментировала сложившуюся ситуацию с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
Япония выразила протест России в связи с поездкой на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников СБУ и прокуратуры Украины после того, как украинские правоохранительные органы начали расследование в отношении семи российских военнослужащих в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Россия работает со всеми странами, которые озабочены перспективой силового решения ситуации в Венесуэле, а также рассчитывает, что приверженные Уставу ООН страны выступят против подходов США в регионах Южной Америки. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.