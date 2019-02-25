Помпео назвал слова Путина об ответе на выход США из ДРСМД «пустой угрозой»

Слова Владимира Путина о том, что Россия ответит своими ракетами на новые американские ракеты в Европе, являются пустой угрозой, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала CNN. По мнению Помпео, с помощью этой угрозы Путин хочет вбить клин между США и Европой, а также прикрыть основную проблему — то, что Россия нарушала условия ДРСМД.

Я хочу спросить вас о России, потому что раннее в этом месяце США объявили, что выходят из договора РСМД. В свете ликвидации договора, Владимир Путин на этой неделе пригрозил, что на каждую новую американскую ракету в Европе, Россия ответит своей ракетой, нацеленной на США. Я не слышал никакой реакции со стороны американского правительства, но это звучит, как очень серьёзная угроза.

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Совершенно ясно, что это пустая угроза со стороны Москвы. Думаю, что целью этой угрозы было прикрыть ключевую проблему. Он говорил о решении США выйти из договора РСМД, распространяющегося на ракеты средней и меньшей дальности. Россия нарушила этот договор, в котором состоят только две страны, поэтому для американского народа нет никакого смысла тяготиться его ограничениями, учитывая, что российская сторона решила больше не придерживаться этих ограничений. Сейчас же настало время двигаться вперёд и выработать условия, которых Россия будет реально придерживаться. Однако, Владимир Путин решил этого не делать. Своей угрозой он хочет вбить клин между США и Европой, в то время как все … европейцы полностью поддерживают наше решение, и мы вместе будем работать и дальше над обеспечением безопасности граждан США.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 февраля 2019 года.