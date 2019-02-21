OLJ: в угрозах Путина нет ничего нового, лишь национальные интересы России

Заявления российского президента, сделанные во время послания Федеральному собранию, на самом деле не грозят обострением конфликта в Европе — это лишь выражение твёрдости в отношении национальных интересов России, отметил в комментарии изданию L’Orient-Le Jour французский политолог Сириль Бре. Он также напомнил, что решение о размещении ракет в Европе принимает не Трамп, поэтому подобный шаг Вашингтона сейчас маловероятен.

«Владимир Путин (ещё больше) повышает голос», — пишет ливанское издание L'Orient-Le Jour о послании российского президента Федеральному собранию. Во время этого ежегодного выступления российский лидер высказал «явную угрозу» в адрес США, заявив, что Москва ответит на любое размещение американских ракет средней дальности в Европе. При этом он заверил, что первый шаг Россия делать не собирается.

«Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов», — приводит автор статьи заявление Владимира Путина. Издание отмечает, что «эти громкие слова произнесены в обстановке, когда между Россией и США напряжённость более чем ощутима, особенно в военно-стратегических вопросах».

В 2018 году Москва и Вашингтон стали демонстрировать друг другу свою силу, проводили самые крупные за свою историю военные учения. Оба государства модернизируют свои армии и усиливают свои потенциалы как в обороне, так и в нападении, пишет автор статьи.

Американцы увеличивают бюджет на оборону, создают новые вооружения вплоть до планов размещать перехватчики на орбите. Российская сторона, несмотря на сокращение бюджета на оборону продолжает развивать системы нападения. Так, Путин в прошлом году пообещал парламентариям «непобедимые вооружения»: сверхзвуковые крылатые ракеты, миниподлодки с ядерными боеголовками и даже лазерное оружие — и, похоже, все эти обещания он сдерживает, отмечает автор статьи.

Москва собирается взять на вооружение новые ракеты средней дальности, и принято это решение было после заявления Трампа о выходе из ДРСМД. По словам автора статьи, этот последний на данный момент эпизод в конфронтации между ними у специалистов вызывает обеспокоенность и опасения, что разразится новая гонка вооружений.

Однако, по мнению экспертов, такие заявления Путина вписываются в его общую стратегию. «Выступление Владимира Путина — это выражение твёрдости в отношении национальных интересов России. Глава Кремля пытается вернуть России её положение, потерянное после холодной войны, когда она была унижена в дипломатическом, экономическом и военном плане, — объяснил преподаватель SciencesPo Paris и специалист по России Сириль Бре, с которым связались журналисты L’Orient-Le Jour. — После войны в Грузии в 2008 году и аннексии Крыма* в 2014 году Путин пытается вернуть гордость российским вооружённым силам. Слова о том, что он ответит симметричными мерами в случае размещения американских ракет в Европе — это лишь продолжение стратегии, которую он придерживается по отношению к «угрозе» НАТО».

И потому, продолжает автор статьи, «несмотря на взаимные уколы Москвы и Вашингтона», сегодня сложно представить, что в Европе разразится конфликт, как, например, то было во времена кризиса с «евроракетами» в 1980-х. Так, «несмотря на нерациональный и невероятный стиль американского президента, он не может в одиночку решить вопрос о размещении ракет на европейской территории и сам по себе не определяет стратегию США, тем более в отношении России». Как отмечает автор статьи в L’Orient-Le Jour, прошедшая в Мюнхене конференция показала, что у Европы с США сейчас нестабильные отношения, и из-за этого появление американских ракет на территории Старого Света ещё менее вероятно.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).