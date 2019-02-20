Bloomberg: Путин посулил россиянам рост уровня жизни и социальных благ

Если в прошлом году Владимир Путин воспользовался посланием Федеральному собранию, чтобы продемонстрировать новые виды вооружений, то сегодня главной темой его выступления стало улучшение жизни россиян, сообщает Bloomberg. Издание подчёркивает, что недовольство населения падением реальных доходов сильно сказалось на популярности президента.
Очередное послание Владимира Путина Федеральному собранию было «менее воинственным», чем в прошлом году, пишет Bloomberg. Как отмечает автор статьи, главной темой выступления президента стало «повышение уровня жизни и увеличение социальных пособий».
Bloomberg напоминает, что в своём прошлогоднем послании Путин с помощью компьютерной графики продемонстрировал ряд новых ракет и других высокотехнологичных вооружений, направленных предположительно против США. Сегодня же вся информация, выведенная на экран, касалась экономики, отмечает американский новостной сайт.
Путин пообещал в 2019 году повысить уровень жизни населения после «многолетней стагнации или снижения реальных доходов, серьёзно подорвавших его популярность», говорится в статье.
«Уже в этом году люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма», — заявил глава государства. Как поясняет Bloomberg, президент намекал на «советские обещания идеального общества, так и не воплотившиеся за 70 лет правления одной партии».
В конце послания президент коснулся темы выхода США из ДРСМД. По его словам, Россия не планирует развёртывать ракеты, запрещённые этим договорам, но если так поступят США, «Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, из которых для нас будет исходить прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов».
Как отмечает Bloomberg, США и их союзники «закладывают основу для развёртывания в Европе ракет средней дальности» впервые с тех пор, как эти вооружения были запрещены договором. Ещё один договор, касающийся ядерного оружия, «вероятно, закончит своё действие через два года». Таким образом, «рискиконфронтациирастут», говорится в статье.
Путин подверг США резкой критике за игнорирование интересов России и заявил, что Вашингтону следует «посчитать дальность и скорость наших перспективных систем оружия». По его словам, многие из продемонстрированных в прошлом году вооружений скоро будут введены в эксплуатацию.
Как отмечает автор статьи, российский лидер «испытывает затруднения внутри страны» в связи с недовольством населения «падением уровня жизни», а также решением повысить пенсионный возраст и повысить налог на добавочную стоимость.
«Патриотический пыл, укрепивший позиции Путина после аннексии украинского Крыма в 2014 году, рассеялся», — пишет Bloomberg. Согласно опросу фонда «Общественное мнение», рейтинг главы государства сейчас самый низкий за последние шесть лет.
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