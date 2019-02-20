Military Times: американский эсминец вошёл в Чёрное море «для повышения стабильности в регионе»

Эсминец ВМС США Donald Cook уже второй раз в этом году вошёл в Чёрное море, пишет The Military Times. Как поясняет американская сторона, военный корабль вместе с союзниками по НАТО и Украиной примет участие в учениях для повышения стабильности в регионе.
Американский эсминец Donald Cook вновь вошёл в Чёрное море для проведения совместных учений вместе союзниками по НАТО и Украиной, пишет The Military Times со ссылкой на ВМС США.
Как отмечает издание, «второй в этом году визит» эсминца в Чёрное море проходит на фоне растущей напряжённости и усиливающегося противостояния между украинскими силовиками и сепаратистами востока Украины, поддержку которым оказывает Россия.
Украинский флот, как пишет издание, уже проводит манёвры «в ожидании атаки российских сил с моря», в частности близ порта Мариуполь, неподалёку от которого в конце прошлого года Москвой были арестованы 24 моряка, находившихся на трёх украинских военных судах.
Во время пребывания в Чёрном море эсминец Donald Cook зайдёт в порт Одессы, указывается в статье.
Американский эсминец вместе с союзниками по НАТО и местными партнёрами Вашингтона проведёт «морские операции в сфере безопасности» для повышения стабильности в регионе, сообщает The Military Times со ссылкой на ВМС США.
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