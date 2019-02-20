Military Times: американский эсминец вошёл в Чёрное море «для повышения стабильности в регионе»

Американский эсминец Donald Cook вновь вошёл в Чёрное море для проведения совместных учений вместе союзниками по НАТО и Украиной, пишет The Military Times со ссылкой на ВМС США.

Как отмечает издание, «второй в этом году визит» эсминца в Чёрное море проходит на фоне растущей напряжённости и усиливающегося противостояния между украинскими силовиками и сепаратистами востока Украины, поддержку которым оказывает Россия.

Украинский флот, как пишет издание, уже проводит манёвры «в ожидании атаки российских сил с моря», в частности близ порта Мариуполь, неподалёку от которого в конце прошлого года Москвой были арестованы 24 моряка, находившихся на трёх украинских военных судах.

Во время пребывания в Чёрном море эсминец Donald Cook зайдёт в порт Одессы, указывается в статье.

Американский эсминец вместе с союзниками по НАТО и местными партнёрами Вашингтона проведёт «морские операции в сфере безопасности» для повышения стабильности в регионе, сообщает The Military Times со ссылкой на ВМС США.