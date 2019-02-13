Daily Express Оригинал

DE: российский МИД «жёстко» предупредил США и Украину по поводу совместных учений

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Москва отреагировала на анонс украинским минобороны новых совместных учений с США, озвучив «жёсткое» предупреждение, сообщает The Daily Express. Как пишет газета, замглавы МИДа Григорий Карасин заявил, что анонсированные манёвры — «опасная идея».
DE: российский МИД «жёстко» предупредил США и Украину по поводу совместных учений
Reuters

 

Россия ответила на планы США и Украины провести совместные учения «жёстким предупреждением», назвав их «опасной идеей», пишет британский таблоид The Daily Express.

По данным издания, замминстра иностранных дел России Григорий Карасин, комментируя анонсированные минобороны Украины учения Sea Breeze 2019 в северо-западной части Чёрного моря, заявил: «Опасная идея — именно так мы будем к ней относиться. Это воспринимается нами как опасная идея».

Как отмечается в материале, если предстоящие учения состоятся, они станут уже вторыми аналогичными манёврами после совместных учений c тем же названием, проведённых в прошлом июле Киевом и Вашингтоном у берегов Одесской и Николаевской областей Украины.

В минувшем году в учениях были задействованы более 3 тыс. Военнослужащих, 30 военных кораблей и 25 самолётов из 19 стран, включая Канаду, Италию, Норвегию, Польшу, Румынию, Швецию, Турцию, Украину, Великобританию и США, напоминает обозреватель The Daily Express.
 
Цель учений Sea Breeze — организация «подготовки высокого уровня» для их участников, прежде всего в таких областях военного дела, как операции по блокированию поля боя, противовоздушная и противолодочная оборона, ликвидация последствий нападения противника и поисково-спасательные операции, перечисляет автор.
 

 

 

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Daily Express Великобритания Европа
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