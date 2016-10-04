Aftenposten: Путин устал и ищет себе преемника Президент Путин уже «устал» и начал подыскивать себе преемника, пишет Aftenposten со ссылкой на неназванные «кремлевские источники». По словам автора, уже есть «один старый и два новых кронпринца Кремля». И даже если Путин решит в итоге лично баллотироваться на новый срок, эта неожиданная «дискуссия о преемниках» все равно может сыграть ему на руку, говорится в статье. 4 октября 2016 Aftenposten

Afteposten: Норвежцы боятся холодной войны больше, чем русские По результатам опроса «Левада-центра», 50% россиян считают, что конфликт на Украине со временем разрешится. Очевидно, что настроения россиян спокойней, чем у жителей других стран, отмечает норвежская газета Afteposten. В то же время опрос, проведенный компанией Ipsos, показал, что 45% норвежцев считают, что Путин представляет реальную угрозу для Норвегии. 25 сентября 2016 Aftenposten

Aftenposten: Россия слабее Запада, но опасна своей непредсказуемостью Как показывает статистика, жители стран Запада стали за последнее время сильнее бояться Россию — хотя если провести сравнительный анализ по ключевым показателям, для этих страхов не так много оснований, отмечает Aftenposten. По мнению норвежских журналистов, Россия отстает от Запада и с экономической, и с военной точки зрения. Однако опасность заключается в том, что политику Путина никто не ограничивает, и в этой стране всегда «может произойти нечто непредвиденное», предупреждают авторы. 26 августа 2016 Aftenposten

Aftenposten: Россия перестала быть «ничем» Почти десять лет назад Ангела Меркель говорила, что у России нет никаких успехов ни в политике, ни в экономике. Сейчас эти слова неактуальны, считает Aftenposten: Владимиру Путину удалось склонить на свою сторону правые и левые силы в Европе, а также заручиться поддержкой на Ближнем Востоке. Можно спорить о том, насколько крепка эта поддержка, но очевидно одно: Россия перестала быть «ничем», пишет автор статьи. 3 июля 2016 Aftenposten

Aftenposten: Слежка в метро поможет Путину в борьбе с терроризмом В московском метро собираются установить 20 тысяч камер наблюдения, использующих технологию биометрического распознавания человека. Это одна из мер, направленных на повышение безопасности, что особенно важно в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Президент Путин считает, что россияне не против слежки в интересах общества, и опросы это подтверждают, пишет Aftenposten. 24 апреля 2016 Aftenposten

Избитые в Ингушетии скандинавские журналисты опасаются новых нападений На границе Чечни и Ингушетии на автобус со скандинавскими и российскими журналистами и активистами правозащитных организаций напали неизвестные люди в масках, сообщает норвежская газета Aftenposten. Пострадавшие доставлены в больницу, но беспокоятся, что им не позволят безопасно добраться до аэропорта в Ингушетии. Министерство иностранных дел Норвегии обещало оказать им помощь, пишет Aftenposten. 10 марта 2016 Aftenposten

Норвежская певица: Aftenposten ведет бессмысленную травлю России Популярная певица и ветеран норвежской сцены Биргитта Гримстад направила открытое письмо в редакцию ведущей местной газеты Aftenposten, призывая не нагнетать враждебное отношение к России, которое преобладает на страницах газеты в последнее время. Вместо «запугивающей пропаганды» Aftenposten стоит вспомнить о свободе слова и объективно рассказать норвежцам «об обычной жизни русских соседей», подчеркивает Гримстад. 26 марта 2015 Aftenposten

США не дают России следить за судьбой усыновленных детей Американская сторона не исполняет подписанное с Россией соглашение об усыновлениях, заявил газете Aftenposten замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Депутат подчеркнул, что введенный в прошлом году запрет - единственно возможный шаг, направленный на защиту детей. 21 февраля 2013 Aftenposten

Россия и Норвегия будут проводить больше совместных учений Сотрудничество между Москвой и Осло строится на открытости и доверии, заявила министр обороны Норвегии Анне-Грете Стрём-Эриксен после полуторачасовой встречи с Сергеем Шойгу. Как сообщает Aftenposten, стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе и ЕвроПРО. 14 февраля 2013 Aftenposten

Арктика нужна России не только ради экономики Арктика жизненно необходима российской экономике, пишет аналитик Норвежского института оборонных исследований Катажина Зыск. Но для России развитие региона тесно связано и с вопросами безопасности. Поэтому экономическое продвижение на север идет бок о бок с наращиванием военного присутствия. 30 января 2013 Aftenposten