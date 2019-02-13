Aftenposten: своими действиями в Арктике Россия пыталась сорвать учения НАТО

В ответ на учения НАТО «Единый трезубец», прошедшие в Норвегии осенью прошлого года, Россия предприняла ряд ответных мер. Как пишет Aftenposten, речь шла о маневрах у норвежских границ, создании GPS-помех и даже дезинформации. Глава разведки Норвегии Мортен Хага Лунде заявил, что таким образом Москва хотела создать неопределённость и сорвать учения Альянса.

Параллельно с масштабными учениями НАТО, состоявшимися в Норвегии минувшей осенью, Россия предприняла собственные крупные шаги. Как пишет Aftenposten, глава разведки Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде представил отчёт по безопасности «Фокус-2019», в котором одно из центральных мест отведено глушению сигналов GPS со стороны России.

В данном документе сказано, что особую активность по отношению к Норвегии Россия развила во время масштабных учений НАТО «Единый трезубец», которые состоялись на территории страны прошлой осенью. В своей речи в Военном обществе Осло глава разведки перечислил некоторые из мер, предпринятых русскими в пограничных районах в ходе учений.

В преддверии «Единого трезубца» российский Северный флот провёл ряд учений на Кольском полуострове с участием системы командования и управления, а также ВМФ и ВМС. На Кольский полуостров также было командировано некоторое количество стратегических бомбардировщиков.

С середины октября по 7 ноября, в пиковый период «Единого трезубца», Россия впервые развернула систему глушения сигналов на авиабазе Луостари в 16 километрах от норвежской границы. Позднее аппаратура была перевезена на полигон «Шары», расположенный выше уровня моря, после чего сила и масштаб помех увеличились. Помехи прекратились сразу же по окончании учений.

Во второй половине октября российские подводные лодки действовали в водах к северу от губернии Финнмарк. В течение более короткого периода времени подлодки, способные атаковать цели на суше, в воздухе, на поверхности воды и под водой, действовали и в Баренцевом море, занимая менее заметное положение.

Кроме того, оснащённый противокорабельными ракетами бомбардировщик Северного флота вылетел по направлению к американскому авианосцу «Гарри Трумэн», однако развернулся, не долетев до предела теоретической досягаемости ракет. Другие бомбардировщики, оснащенные крылатыми ракетами, чей радиус действия достигает 4 000 километров, облетели побережье Норвегии. По данным службы разведки, такие ракеты впервые наблюдаются на «западных» вылетах.

Также в конце октября — начале ноября крейсер класса «Киров» отработал прицельную артиллерийскую стрельбу и выпуск противовоздушных ракет к северу от губернии Финнмарк. В стрельбах участвовал и новый фрегат «Адмирал Горшков». По данным норвежской разведки, это первое надводное судно Северного флота, оснащённое ракетами дальнего действия.

Кроме того, Россия анонсировала стрельбы у побережья Мёре и Лофотенских островов. На самом же деле никаких стрельб не проводилось. По мнению разведки, дезинформация была запущена с тем, чтобы создать неопределённость и сорвать учения.

«Действия России в регионе ставят новые повышенные требования к обороноспособности Норвегии», — сообщил Мортен Хага Лунде в своём выступлении.

Он отметил, что развитие российских военных баз в северных районах и на Кольском полуострове продолжается: в прошлом году Россия развернула береговые ракетные комплексы ЗК55 «Бастион» на Земле Франца-Иосифа и на Новосибирских островах.

«Это существенное укрепление позиционной обороны», — прокомментировал Хага Лунде.

«Со своей стороны я опять-таки соглашусь с оценкой главнокомандующего: крайне важно, чтобы у нас была национальная оборона, подходящая для выполнения внутренних и международных обязательств в постоянно меняющихся условиях», — заявил Хага Лунде.

«Развитие событий также указывает, что современная норвежская оборона надлежащего уровня должна рассматриваться и как существенный фактор снижения напряжённости на Севере», — добавил он.