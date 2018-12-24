Aftenposten: норвежский политик призывает признать историческое воссоединение Крыма с Россией

Запад должен извлечь для себя уроки из ошибок, которые уже были допущены на Ближнем Востоке и в Афганистане, и не противиться воссоединению Крыма с Россией, пишет на страницах Aftenposten норвежский политик Карл Хаген. Пора признать Крымский полуостров частью России, учитывая волеизъявление крымчан и исторические факторы, подчёркивается в статье.

События 2014 года фактически привели к «воссоединению Крыма с Россией», и Западу пора признать Крымский полуостров частью России, пишет в статье для Aftenposten норвежский политик Карл Хаген. По его мнению, чтобы это осознать, достаточно проанализировать «бурную и кровавую историю» этого региона. С конца XVIII века и до середины XX века Крым был под владычеством России, которая управляла им как своей частью, напоминает автор. При этом всё прошлое столетие в Севастополе размещалась основная военно-морская база российского Черноморского флота, а русские составляли значительную долю населения.

Поэтому Крым всегда сохранял территориальные связи с Москвой, отмечается в статье. «Многое указывает на то, что когда украинец Никита Хрущёв в 1954 году передал Крым, принадлежащий Российской ССР, Украинской ССР, он сделал это в первую очередь для того, чтобы теснее связать Украину с Россией и тем самым не дать ей отдалиться», — заявлял почётный профессор Сигурд Скрибекк из университета Осло в интервью газете Vårt Land ещё в декабре 2014 года.

В результате беспорядков и государственного переворота в начале 2014 года, который «и на словах, и многими другими способами поддерживали США и западные страны», президент Виктор Янукович был свергнут, а к власти на Украине пришли прозападно настроенные политики с враждебным отношением к России — и это не могло не повлиять на политику Москвы, подчёркивает автор. «Конечно, Путин не захотел рисковать главной военно-морской базой, которая вместе с Крымом могла оказаться под влиянием страны, намеренной стать членом враждебного к России альянса НАТО», — говорится в статье. Поэтому затем последовало «возвращением Крыма обратно в Россию для обеспечения безопасности военно-морской базы и русского населения» путём референдума, проведённого осенью этого же года.

«Выбирая между Россией и Украиной, более 90 процентов населения предпочли Россию. Я считаю, что желание народа очень много значит, и что с такими результатами Запад должен был сказать: «Если население Крыма хочет быть частью России, то мы должны это уважать и признать Крым вновь российским». К сожалению, все произошло иначе», — констатирует автор. Соединённые Штаты, которые десятилетиями предъявляли претензии Советскому Союзу в связи с Южной и Центральной Америкой, требуя «убраться с их заднего двора», в ответ расширили НАТО и приняли в него многие бывшие страны Варшавского договора, которые находятся вплотную к российской границе.

На самом деле легко понять, почему Россия восприняла как провокацию тот факт, что Североатлантический альянс, который изначально позиционировал себя как оборонный, внезапно стал расширяться и претендовать на роль «мирового жандарма», подчёркивается в статье: «Был риск, что Украина станет страной-кандидатом на вступление в НАТО и в то же время получит контроль над российской военно-морской базой в Севастополе». Естественно, что Россия отреагировала, поясняет автор. По его мнению, США, которые всегда предпринимали масштабные военные меры, чтобы вернуть американских военнопленных и заложников домой, должны были беспристрастно оценить, как Россия «встала на защиту интересов многочисленного русского населения в Крыму, которое боится недемократических и порой даже фашистских сил, стоящих у власти на Украине».

Как бы то ни было, санкции и напряжённость в отношениях между Россией и Западом продолжаются вот уже четыре года без какой-либо надежды на улучшение, в результате чего страдают обычные люди во многих странах, отмечается в статье: «Все эти разговоры о возобновлении ядерной гонки их пугают и заставляют чувствовать себя в небезопасности». По мнению автора, давно пора подойти к делу разумно и задаться вопросом, что же нужно сделать, чтобы добиться более мирных и спокойных отношений между Россией и Западом: «Очевидно, что Россия никогда не вернёт Крым. Так, может быть, начать переговоры и разработать план, как улучшить отношения, а не усугублять конфликт, как это постоянно делают западные лидеры и представители НАТО?».

«Запад должен признать воссоединение Крыма с Россией вне зависимости от того, считает ли он, что это идёт вразрез с международным правом (которое, между прочим, не помешало США вмешиваться в события в Никарагуа и других странах Центральной Америки) или нет», — уверен автор. По его мнению, тогда можно будет начинать переговоры по урегулированию других важных проблем, например, об урегулировании военного конфликта на Украине, газопроводах, нефти и так далее: «Иногда здравый смысл должен преобладать над юридически верными и прямолинейными решениями, гордиевы узлы приходится разрубать. Так было, когда Никсон поехал в Китай, Трамп встретился с диктатором Северной Кореи, а Рабочая партия вопреки собственным законам избрала двух лидеров, потому что это было удобно с политической точки зрения».

Запад должен учиться на своих ошибках, призывает автор: «Люди и компании в Киркенесе и Никеле и многих других местах хотят мира и добрососедства без страха войны и страданий. Это должно быть важнее чиновников и политиков, которые боятся потерять лицо. Уважение к политике, цель которой — сделать так, чтобы обычным людям лучше жилось, должно преобладать над интересами крупных компаний, ищущих, куда сбывать новые крупные партии оружия». Запад должен извлечь уроки из ошибок, которые уже были допущены на Ближнем Востоке и в Афганистане и привели к страданиям многих тысяч местных жителей, подчёркивается в статье: «Рядовым людям в Ираке было лучше жить при Саддаме Хуссейне, в Ливии — при Каддафи, в Египте — при Мубараке, а в Сирии — при Башаре Асаде, пока Запад не вмешался со своими бомбардировками и оружием. Урок в данном случае следующий: никогда не начинайте вооружённое нападение, если у вас нет чёткой стратегии, как потом выходить из конфликта».

Международная обстановка сейчас становится всё более напряжённой и опасной, мир находится в состоянии конфликта и нестабильности, отмечается в статье. И главная причина тому, по мнению автора — безрассудство Запада, а не тот факт, что Россия «вернула себе маленький полуостров Крым, который был российским четыре сотни лет».