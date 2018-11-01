Offensiv: норвежцы вышли на улицы в знак протеста против учений НАТО

По всей Норвегии прошли демонстрации против учений НАТО «Единый трезубец», «условным противником» в ходе которых назначили Россию, пишет Offensiv. Как отмечает портал, несмотря на беспокойство некоторых норвежцев по поводу манёвров один высокопоставленный офицер блока предложил им «сесть с бутылкой шампанского на веранде» и наслаждаться шоу. По мнению издания, таким образом НАТО отказывает в уважении всем погибшим и пострадавшим в ходе империалистических войн западного альянса.