Offensiv: норвежцы вышли на улицы в знак протеста против учений НАТО

По всей Норвегии прошли демонстрации против учений НАТО «Единый трезубец», «условным противником» в ходе которых назначили Россию, пишет Offensiv. Как отмечает портал, несмотря на беспокойство некоторых норвежцев по поводу манёвров один высокопоставленный офицер блока предложил им «сесть с бутылкой шампанского на веранде» и наслаждаться шоу. По мнению издания, таким образом НАТО отказывает в уважении всем погибшим и пострадавшим в ходе империалистических войн западного альянса.

Учения НАТО в Норвегии под названием «Единый трезубец» (Trident Juncture), которые пройдут в октябре-ноябре, незамеченными не остались. Участие в них должны принять 50 тыс. военнослужащих, а также 230 самолётов, 60 кораблей и 10 тыс. транспортных средств, пишет Offensiv.

Кроме того, к манёврам присоединится и атомный авианосeц Harry S. Truman. Журналисты попытались узнать, есть ли на борту «Трумэна» ядерное оружие, однако ответа на свой вопрос так и не получили. «Привозить ядерное оружие в Норвегию запрещено, однако правительство всё равно не будет это проверять», — отмечает портал.

Перемещения войск и учения затронут девять ленов, однако в основном военные игры пройдут в регионе Трёнделаг. Там расположены американские базы, причём само их наличие противоречит политическому курсу Норвегии с момента конца Второй мировой войны.

Учения показывают, что военные круги различных стран оценивают потенциал Норвегии в качестве арены для будущих конфликтов. «Все считают, что «условный противник» — это на самом деле Россия. Многие... боятся того, что напряженность между державами будет расти», — пишет Offensiv.

Неподалеку от Тронхейма будет проведён так называемый день для VIP: около 400 человек будут наблюдать за учениями с трибун. «Никто не знает, кто конкретно входит в их число, однако генералы и политики будут сидеть и аплодировать той самой военной машине, которая убивала людей в империалистических войнах», — уверено издание.

В то же время манёвры пугают многих, особенно детей. Один из местных жителей спросил, не лучше ли им покинуть район учений из-за шума и взрывов.

«В ответ высокопоставленный офицер предложил ему сесть с бутылкой шампанского (!) на веранде и наблюдать за зрелищем. Войну превратили в банальность, она стала шоу и развлечением, нет никакого уважения ко всем тем, кто погиб или вынужден был стать беженцем из-за империалистических войн», — подчёркивает портал.

Тем не менее кое-кто учениям всё-таки сопротивляется. 20 октября в норвежских городах прошли демонстрации и раздачи листовок, а 27 октября в Осло состоялся митинг с участием около тысячи человек. Поддержку мероприятию оказали в сумме 27 организаций, в том числе и движения за мир, политические партии и левые молодёжные организации.

«Подобных учений в Европе становится всё больше, в них принимают участие, в том числе и шведские солдаты. Сопротивление империализму, НАТО и их военным учениям должно усиливаться, причём не только в пределах одного государства. Вместо того чтобы бороться с мировым голодом и нищетой, капитализм тратит огромные суммы на войну и вооружения. С 1990 года Норвегия приняла участие в восьми войнах. Для борьбы с милитаризмом и империализмом требуется единый мировой фронт. В социалистическом мире это безумие станет достоянием истории», — подводит итог Offensiv.