NRK: Россия не оставит незамеченным присутствие сотен американских солдат в Норвегии

Размещение нескольких сотен морских пехотинцев из США на норвежской земле провоцирует рост напряжённости в отношениях Осло с Москвой, и российское посольство уже предупредило об ответных мерах, передаёт NRK. Некоторые норвежские политики также считают, что лучше было бы укреплять собственные силы, чем завозить новых американских солдат, отмечается в статье.

В норвежскую губернию Тромс прибывают 350 американских солдат, которые будут там тренироваться для укрепления взаимосвязей с союзниками. По условиям первоначального договора Норвегия согласилась принять на тренировку 350 морпехов из США, однако летом этого года было решено удвоить их число до 700, сообщает NRK. Таким образом, на протяжении ближайших пяти лет 350 американских солдат будут базироваться в Вэрнесе (губерния Трённелаг), и ещё столько же — в Сетермуэне (губерния Тромс). Это решение норвежских властей способствовало росту напряжённости в отношениях с Москвой, и российское посольство уже предупреждает об ответных мерах, отмечается в статье.

По словам норвежского военного командования, американское присутствие в стране было расширено ради укрепления взаимосвязи между норвежскими солдатами и их союзниками. «Для нас это возможность стать лучше не только как норвежские силы, но и как силы НАТО. И это лишний раз подтверждает: безопасность Норвегии зависит от нашего членства в НАТО», — подчеркнул в интервью NRK бригадный командир Ларс Сиверт Лервик. Он также заявил, что не видит никаких проблем в более тесном сотрудничестве с США.

В понедельник первая партия из 350 американских солдат уже прибыла в Сетермуэн, хотя не все в Норвегии это приветствуют. Например, научный сотрудник Военно-морской школы Столе Ульриксен убеждён, что Россия воспримет военное присутствие США в соседней Норвегии в штыки. «Уверен, что в России забеспокоились. Однако не думаю, что там уже созрели для ответных шагов. Но поскольку американское присутствие будет наращиваться и дальше, да к тому же солдаты США получат более продвинутое вооружение, реакции ждать все же стоит», — предупредил Ульриксен в беседе с корреспондентом NRK.

По его мнению, регулярное присутствие союзников в Норвегии несёт с собой риски, особенно учитывая заявления американских военных о том, что это должно стать «чётким сигналом» для России: «Разумеется, всякой военной активности на севере Норвегии есть предел: рано или поздно русские почувствуют серьёзную угрозу. Пожалуй, со стороны Норвегии было бы неумно бросать вызов стратегическим возможностям России», — отметил Ульриксен. В то же время он согласен с тем, что американское присутствие в настоящее время укрепит безопасность страны. «Нынешняя концепция безопасности сделала нас зависимыми от союзников. Тем самым мы продемонстрируем, что Норвегию есть кому защитить», — заявил эксперт в интервью NRK.

Между тем российское посольство в Осло уже выступило с предостережением в адрес норвежских властей, выразив «глубокое опасение» в связи с прибытием американского контингента, сообщается в статье. В комментарии на Facebook российское посольство также отмечает, что Норвегия становится «непредсказуемой», а подобное решение может привести к росту напряжения, вызвать новую гонку вооружений и дестабилизировать ситуацию в Европе. Вероятно, это вынудит Москву принять «ответные меры», предупредили российские дипломаты. «Мы продолжим пристально наблюдать за действиями Норвегии и её партнёров по НАТО. Мы оставляем за собой право принять ответные меры по обеспечению безопасности нашей страны», — подчёркивается в заявлении посольства.

Усиление американского военного присутствия раскритиковали и некоторые норвежские политики, говорится в статье. Социалистическая левая партия, в частности, придерживается мнения, что Норвегии больше пошло бы на пользу укрепить на севере собственные силы, чем завозить новых американских солдат. «Это водораздел в норвежской политике обороны и безопасности, страна пошла по неправильному пути, и мы давно об этом предупреждаем», — заявил в беседе с корреспондентом NRK Тургейр Кнаг Фюлькеснес, представитель социалистов в парламенте Норвегии. «Это прямое нарушение основы норвежской политики, и оно ставит под удар норвежскую безопасность. К тому же северная часть страны, ближайший сосед России, окажется в затруднительном положении. Политику безопасности так не строят, это неправильно», — подчеркнул также Фюлькеснес.

В соответствии с базовой политикой Норвегии, принятой в 1949 году до вступления в НАТО, иностранные государства не имеют права размещать базы на территории страны в мирное время, поясняет NRK. Тогда на запрос СССР в Осло ответили так: «Норвежское правительство не собирается заключать с другими государствами никаких соглашений, которые бы наложили на Норвегию обязательства открыть военные базы для военных сил иностранных держав на норвежской территории — до тех пор, пока Норвегия не подвергнется угрозам или нападению». Однако впоследствии норвежские власти уточнили, что это заявление не распространяется на участие иностранных сил в учениях или мероприятиях по обмену. Наряду с заявлением о том, что на норвежской земле «в мирное время не будет ядерного оружия», базовая политика до сих пор оставалась важнейшим из ограничений в сфере безопасности Норвегии, говорится в статье.

Партия Центра, Социалистическая левая партия и Партия Красных полагают, что из-за новых решений норвежских властей политика безопасности коренным образом изменится. По мнению Фюлькеснеса, прибытие такого числа американских военных на длительный срок не укладывается в рамки совместных учений с союзниками в мирное время. «Это выходит за рамки совместных тренировок. Так далеко за Полярным кругом американских баз ещё не было», — заключил политик в интервью NRK.