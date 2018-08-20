IBO: норвежские судоремонтники положили глаз на Мурманск

Хотя Мурманск — крупнейший порт в российской Арктике, на Кольском полуострове нет ни одного крупного гражданского судоремонтного предприятия. Как пишет The Independent Barents Observer, именно поэтому норвежская компания «Кимек» задумалась о создании судоверфи в Мурманской области. И хотя пока речь идёт о долгосрочной перспективе, у компании уже есть широкая сеть партнёров на Северо-Западе России, и предприятие хорошо известно среди мурманских и архангельских владельцев рыбопромысловых судов.

Благодаря своему уникальному расположению всего лишь в часе хода от морской границы между Россией и Норвегией судоремонтный завод на берегу Баренцева моря обслуживает российский флот вот уже три последних десятилетия.

«Примерно 75 процентов наших заказов приходится на российские суда», — говорит директор «Кимек» Грегер Маннсверк. Он не боится расширяться на фоне общего спада в торговле и экономических отношениях между двумя странами.

«Мы ведём постоянный анализ возможностей для развития бизнеса как в России, так и в других местах», — рассказал Маннсверк Barents Observer.

«Сегодня мы считаем, что в районе Мурманска есть потребность в гражданском судоремонтном предприятии. Многие суда, у которых отсутствует свидетельство для выхода из Кольского залива, испытывают проблемы с судоремонтом».

Хотя Мурманск является крупнейшим портом в российской Арктике, через который каждый год проходят миллионы тонн грузов, на Кольском полуострове нет ни одного крупного гражданского судоремонтного предприятия.

Государственной «Объединенной судостроительной корпорации» принадлежит расположенный в Северодвинске на Белом море судоремонтный завод «Звёздочка», в структуру которого входят три крупных судоремонтных предприятия в Кольском заливе — СРЗ №35 «Севморпуть» в Мурманске, СРЗ №10 «Шквал» в Полярном и СРЗ «Нерпа» в Оленьей Губе. За небольшим исключением все они в основном занимаются обслуживанием военных кораблей и судов.

У киркенесского «Кимека» широкая сеть партнёров на Северо-Западе России, и предприятие хорошо известно среди мурманских и архангельских владельцев рыбопромысловых судов. У предприятия есть закрытый стапель, где могут размещаться довольно крупные траулеры, что позволяет проводить работы даже в самые холодные зимние месяцы.

По словам Маннсверка, сейчас сложно говорить о конкретных сроках появления судоремонтного предприятия «Кимек» на территории России. Для него ключ к успеху — это терпение.

«Как всегда при работе с Россией — долгосрочная перспектива и терпение».

Автор статьи Томас Нильсен.