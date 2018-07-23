Euronews: нынешнее лето принесло в Россию разгул стихии

Нынешнее лето выдалось в России тяжёлым в плане погодных условий, передаёт Euronews. В разных районах страны наблюдаются паводки, лесные пожары и даже смерчи. В ряде регионов пришлось даже ввести режим чрезвычайной ситуации и задействовать МЧС, чтобы противостоять натиску стихии.
Паводки, лесные пожары, смерчи… Нынешнее лето выдалось тяжёлым в ряде регионов России. В Амурской области в зоне мощного паводка оказались сотни жилых домов и приусадебных участков, размыты дороги и мосты.
Ранее на территории области был введён режим чрезвычайной ситуации. Согласно прогнозам регионального управления МЧС, в ближайшие три дня уровень воды в Амуре поднимется до семи метров.
В Мурманской области бушует огненная стихия. Здесь к тушению лесных пожаров подключили авиацию МЧС. Самолёт Ил-76 сбросил на очаги возгорания уже более 200 тонн воды.
В ликвидации огня на Кольском полуострове задействован вертолёт Ми-8. Он работает в наиболее труднодоступных и отдалённых районах. Ситуация осложняется из-за аномальной жары, которая держится уже больше недели.
В Краснодарском крае с 20 по 23 июля объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидаются дожди, грозы и град. Над акваторией Чёрного моря будут формироваться смерчи. В минувшую пятницу это природное явление наблюдали и снимали на видео отдыхающие в курортном посёлке Архипо-Осиповка. Смерч просуществовал около десяти минут.
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT заход в Одесский порт кораблей постоянной военно-морской группы НАТО. По сообщению пресс-центра командования ВМС ВС Украины, корабли альянса проведут с украинскими военно-морскими силами тренировки типа PASSEX.
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