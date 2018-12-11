NY TID: Норвежская военнослужащая попросила не делать из России врага

Издание NY TID пообщалось с норвежской женщиной-солдатом Труде Йелстен, которая рассказала журналистам, что она думает по поводу учений НАТО, о России и о «худшем варианте» развития событий. По мнению Йелстен, из России нельзя постоянно делать врага, поскольку, несмотря на то, что Норвегия является членом НАТО и сотрудничает с США, у Осло и Москвы есть масса двусторонних договоров.

В последние годы женщины прочно заняли место в вооруженных силах Норвегии. Издание NY TID, пообщалось с женщиной-солдатом Труде Йелстен, которая рассказала журналистам о роли Норвегии в нашумевших учениях НАТО «Единый трезубец» и что она думает о «худшем варианте» развития событий.

«Ну да, когда ты на учениях, то поневоле задумаешься, за что и как придется воевать, если на твою страну вдруг нападут, —рассказала Йелстен. По её словам, на войне может произойти всякое: может статься, что будешь убивать других, а может, наоборот, придется самому испытать разные страдания. А этого ведь никто не хочет.

«Отсюда, из Средней Норвегии, до России далеко. Русские и сами постоянно проводят учения, поэтому я не понимаю, с чего они вдруг увидели угрозу», — отвечает Йелстен. Но все время делать из России врага нельзя, считает она.

«У Норвегии с Россией масса двусторонних договоров. Во многих вопросах мы взаимодействуем. До Украины мы сотрудничали даже по военной линии. Конечно, мы сотрудничаем и с США, мы же партнёры по НАТО. К тому же США выплачивают огромные суммы в натовский бюджет», — добавила 24-летняя студентка факультета обществоведения.

Йелстен отмечает, что настоящее сотрудничество — это когда ты не только берёшь, но и даёшь. На критику со стороны пацифистов, что масштабные учения наподобие «Единого трезубца» — да и армия вообще — дорого обходятся, она отвечает так: «Строить мир и укреплять сотрудничество, конечно, важно, но нельзя забывать, что наша задача — защищать родину».