Dagbladet: победа молодого россиянина — начало новой реальности в лыжном спорте

Непобедимый норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо проиграл в лыжной гонке россиянину Александру Большунову. Как пишет Dagbladet, в лыжном спорте настало время новой реальности, поскольку молодой российский лыжник способен на всё: он выигрывает и спринт, и 50-километровые дистанции.

Абсолютное превосходство Йоханнеса Хёсфлота Клебо в международных лыжных гонках классическим стилем продлилось ровно одну зиму. Как пишет Dagbladet, в начале финального этапа следующего сезона всё закончилось и непобедимый Клебо проиграл россиянину Александру Большунову.

Как продолжает издание, Большунов был в слепой зоне справа, и потому Йоханнес, не видя никакой опасности, по старой привычке просто отключил свой турбонаддув. Проигрыш привел Йоханнеса в ярость, и он с нетерпением ждет конца следующей недели, чтобы отыграться, однако это говорит в пользу того, что в лыжном спорте настало время новой реальности.

Прошлой зимой Йоханнес был настолько хорош в том, что касается переключения темпов от начала и до конца дистанции, и в работе палками, и в чистых классических финишных рывках на стадионе, что норвежцы начали относиться к победе как к данности. Однако вот в том, что самым суровым противником стал именно Александр Большунов, нет ничего неожиданного. Норвежских лыжников уже давно впечатляет многогранность 22-летнего спортсмена.

Большунов может задать хорошую стартовую скорость, как сделал во время спринта, и следовать элегантным классическим стилем за Иво Нисканеном все 50 километров на Олимпийских играх, и в то же время обходить конкурентов на рывке перед финишем.

«Пожалуй, Александр Большунов ещё не всё нам рассказал о том, насколько быстрой может быть эта зима. Её возглавит этот юный российский лыжник, который может абсолютно всё», — заключает норвежское издание.