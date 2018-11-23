Yorkshire Post: за женский футбол в британской Палате общин пришлось извиняться

Так и не попав на матч Парламентского женского футбольного клуба, пять представительниц британской Палаты общин решили поупражняться прямо в историческом зале заседаний. Как сообщает The Yorkshire Post, спикер Джон Беркоу демонстрации спортивных талантов не оценил, но отметил, что три футболистки уже направили ему письма с «исчерпывающими» извинениями.

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу выразил недовольство по поводу того, что пять депутатов решили сыграть в футбол в «историческом» зале, в котором проходят заседания, сообщает The Yorkshire Post.

Всё началось с того, как Ханна Барделл, состоящая в Шотландской национальной партии, разместила на своей странице в соцсетях видео, на котором она ловко чеканит футбольный мяч в зале заседаний. Также на страничке парламентария появились и фотографии, где она в сопровождении четырёх других женщин в футбольных формах позирует, используя в качестве реквизита шкатулки с историческими документами и даже кресло спикера.

— Hannah Bardell (@HannahB4LiviMP) 20 ноября 2018 г.

Как отмечает издание, в тот день Барделл и остальные любительницы активного образа жизни, включая бывшего консервативного министра спорта Трэйси Крауч, а также лейбористок Элисон Макговерн, Луис Хэйг и Стефани Пикок, должны были принимать участие в матче Парламентского женского футбольного клуба. Однако игру отменили, потому что на намеченное время приходилось голосование.

На следующий день, обращаясь к Палате общин, спикер Джон Беркоу заявил: «До моего сведения дошла информация, что вчера вечером, после того как члены палаты разошлись, в зале заседаний кое-кто демонстрировал свои футбольные таланты». Беркоу подчеркнул, что на замечания смотрителей, которые решили напомнить, что исторический зал не место для спортивных упражнений, футболистки ответили, будто им дали разрешение.

«Позвольте вас заверить: я таких разрешений не давал», — отрезал Беркоу. Он также отметил, что получил три письма с «исчерпывающими» извинениями от Крауч, Пикок и Хэйг. Беркоу напомнил коллегам, что, если они хотят использовать зал в каких-то иных целях, помимо заседаний, им предварительно следует проконсультироваться со спикером.