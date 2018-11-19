«Не хочу, чтобы мои дети говорили по-русски»: NBC выяснил, зачем норвежцам НАТО

Пытаясь найти ответ на вопрос, актуально ли НАТО до сих пор, корреспондент NBC News отправилась в Норвегию на учения альянса «Единый трезубец». Как передаёт журналистка, американские и норвежские военные верят в блок и готовы защищать его от российской агрессии. Впрочем, обычные жители Норвегии, пусть и поддерживая альянс, не слишком уверены в том, что конфликт между их страной и Россией вообще возможен.

На Норвегию напали — ну или, по крайней мере, тут все изображают, что это так. Мы — на масштабных учениях, громадной операции НАТО, на которой различные страны тренируются защищать союзников от вторжения.

Кто злодей, здесь не говорят, но давайте начистоту — все понимают, что речь идёт о России. О российском вмешательстве и попытках страны распространять дезинформацию в последнее время говорят так часто, что немудрено и позабыть о более серьёзной угрозе, исходящей от России — угрозы реальной войны.

Вероятность вооружённого вторжения России в США, в сущности, равна нулю, но мы всё же состоим в НАТО, а это значит, что если одна из стран—членов вступит в войну, воевать, возможно, придётся нам всем. Вопрос в том, оправдан ли этот принцип сегодня.

Начнём с краткого ликбеза по истории — и я не шучу, он действительно будет кратким.

Аббревиатура НАТО расшифровывается как Организация североатлантического договора. Её создали почти 70 лет назад с целью защищать страны Запада от Советского Союза, ну а ныне — от России. Главный принцип, на котором всё это строилось — «один в поле не воин», что описывается в так называемой «статье 5» (устава НАТО. — ИноТВ). Это кредо аналогично девизу трёх мушкетёров: по сути, если Россия нападёт на одного из наших союзников, даже если это произойдёт за многие тысячи миль от наших берегов, участвовать в конфликте придётся и нам.

В настоящий момент страны НАТО ведут совместную подготовку на крупнейших учениях с момента окончания холодной войны. Они носят название «Единый трезубец» и представляют собой гипертрофированные военные манёвры.

ЛЮСИ КАФАНОВ, корреспондент NBC News: Ребята, а насколько вы готовы к возможной войне с Россией?

АМЕРИКАНСКИЙ СОЛДАТ: Я лично полностью готов, хоть сегодня в бой.

Всё это, конечно, очень впечатляет. Но к той ли битве готовится НАТО?

ЛЮСИ КАФАНОВ: Вмешательство в выборы, взломы компьютерных сетей, киберугрозы — как НАТО приспособилось разбираться с такими проблемами?

АМЕРИКАНСКИЙ ОФИЦЕР: Я считаю, что НАТО — самый успешный военный блок в истории планеты, поэтому, как мне кажется, он под борьбу с такими вещами подстраивается. Те угрозы, о которых вы говорите — сложные, и странам необходимо разбираться с ними индивидуально, в том числе и с вмешательством в выборы и прочим.

ЛЮСИ КАФАНОВ: А американские морпехи так же готовы рисковать жизнями и погибать за страны вроде Эстонии или Болгарии, как и за Америку?

АМЕРИКАНСКИЙ ОФИЦЕР: Я считаю, что да.

Вокруг нас — край викингов: здесь холодно, грязно и очень влажно. И, как и на настоящей войне, приходится часто и долго чего-нибудь ждать — и хватает времени поразмышлять. Но холодная война закончилась почти тридцать лет назад. За это время родилось, закончило школу и даже прошло колледж целое поколение. Готовы ли эти американцы пойти на войну, защищая Норвегию? Оказывается, что некоторые готовы.

ЛЮСИ КАФАНОВ: Ребят, а вы считаете, что Америка до сих пор должна играть на международной арене роль защитника других стран, поддерживая демократию и обороняя европейских союзников?

АМЕРИКАНСКИЙ СОЛДАТ: Конечно. Давайте не валять дурака: Соединённые Штаты — это сейчас самая могущественная страна в мире.

Некоторые норвежские солдаты говорят, что не могут себе позволить такую роскошь, как споры о том, имеет ли НАТО значение по сей день — ведь Россия в буквальном смысле в двух шагах.

ЛЮСИ КАФАНОВ: Как считаете — большинство норвежцев поддерживает НАТО?

НОРВЕЖСКИЙ СОЛДАТ: Определённо да.

ЛЮСИ КАФАНОВ: И они считают, что НАТО и сейчас, в 2018 году, имеет значение?

НОРВЕЖСКИЙ СОЛДАТ: О да. Думаю, что большинство норвежцев полагают, что сегодня альянс ещё более важен чем был раньше. Я не хочу, чтобы мои дети говорили по-русски — я хочу, чтобы они были норвежцами.

ЛЮСИ КАФАНОВ: Поняла вас.

Россия — что нисколько не удивляет — смотрит на ситуацию совсем по-другому и считает агрессорами Америку и НАТО. Однако за последние годы Россия занималась далеко не только провокациями — она реально воевала с соседями в Грузии, в Крыму и на Украине.

Впрочем, улицы Тронхейма находятся во многих сотнях миль от российской границы, и на линию фронта новой холодной войны они не похожи: люди просто живут обычной жизнью и про НАТО не думают. Альянс в последнее время пытается на это повлиять. Для учений «Единый трезубец» он для этого подыскал необычного человека — звезду Instagram. Вот он, перед вами.

ЛАССЕ МАТБЕРГ: «Единый трезубец 2018» — крупнейшие учения НАТО за многие десятилетия.

Его зовут Лассе Матберг, и он — лейтенант ВМС Норвегии. А ещё он — бывший повар, подрабатывает моделью, и, возможно, самый подтянутый парень, которого вам доводилось видеть. У него больше полумиллиона подписчиков в Instagram.

ЛАССЕ МАТБЕРГ: Реакция от людей идёт крайне положительная. Они очень интересуются, в чём суть учений, и я пытаюсь для них нарисовать честную картину того, что вижу сам.

Но получается ли у Лассе завоёвывать сердца и умы? Сердца — может быть. Но мне хотелось побеседовать с норвежцами, не имеющими отношения к вооружённым силам, и узнать их мнение. Поэтому мы отправились поболтать с людьми в один из лучших университетов страны.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Мысль о том, что Россия может представлять угрозу для Норвегии, большинству людей покажется притянутой за уши.

МУЖЧИНА: Если у норвежцев спросить, готовы ли они сражаться за свою страну, если будет военный конфликт, почти все, процентов девяносто, скажут «да».

ЛЮСИ КАФАНОВ: Но готовы ли они воевать за какую-нибудь Эстонию или Болгарию?

МУЖЧИНА: А вот это чрезвычайно важный вопрос. Именно так Норвегию и могут втянуть в конфликт с Россией — через НАТО. Сами мы угрозы для России не представляем.

ЛЮСИ КАФАНОВ: Имеет ли НАТО значение по сей день?

ДЕВУШКА: Я считаю, что да, особенно для стран поменьше — таких, как Норвегия. Нас пять-шесть миллионов человек, и на случай, если крупная держава вроде России на нас нападёт, мы знаем, что у нас есть союзники, которые — как мы надеемся — нас защитят и нам помогут.

Быть может, НАТО — и не идеальный союз, но есть вот какая штука: пусть даже сейчас такого ощущения нет, мы всё-таки живём в одну из самых мирных эпох в истории человечества.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2018 года.