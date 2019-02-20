Welt: Путин посоветовал США подсчитать мощь российского оружия перед принятием любых решений

В своём обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин взял курс на конфронтацию и «откровенно пригрозил» Западу, передаёт Welt. В частности, глава Кремля посоветовал США «подсчитать» российские боевые системы перед тем, как принимать какие-либо решения, отмечает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Кристоф, если следовать словам российского президента, то это была своего рода речь-конфронтация, не объявление о смене курса, не попытка продолжить диалог. Одним словом — конфронтация.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: В конце своего обращения к Федеральному собранию — как обычно — действительно избрал крайне воинственный тон. Он обвинил США в проведении недружественной — можно сказать враждебной — политики в отношении России. Он также заявил, что перед тем как принимать какие-либо решения, американцам стоит произвести точные подсчёты. Под словом «подсчитать» он имел в виду ракеты и боевые системы, которыми обладает Россия. На мой взгляд, это была откровенная угроза в адрес США.

Затем Путин дважды подчеркнул, что Россия хочет дружественных отношений с Западом, что Россия хочет сотрудничать с Западом на равных. Тем не менее было заметно, как сильно он разгневан политикой Запада в последние годы. ЕС и США проводят жёсткую санкционную политику после аннексии русскими украинского полуострова Крыма в 2014 года. Это возмущает и злит Путина. Ему пришлось столкнуться с серьёзными экономическими проблемами, а это означает, что санкции работают.

Кроме того, Путин считает, что именно американцы вышли из Договора РСМД. Сделали они это под предлогом, что Россия якобы нарушила условия соглашения, разработав и поставив на вооружение ракеты средней дальности. По словам Путина, всё это ложь.

В общем, стало очевидно, насколько напряжены отношения между Россией и Соединёнными Штатами в действительности.

Кристоф, большое спасибо!

Дата выхода в эфир 20 февраля 2019 года.