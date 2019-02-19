Обозреватель Bloomberg: Россия упускает исторический шанс на лидерство в Европе

После прихода Дональда Трампа в Белый дом доверие европейцев к Америке оказалось подорвано, но даже это не толкнёт Евросоюз в объятия России, уверен Леонид Бершидский. В своей статье на сайте Bloomberg он попытался объяснить, почему призывы Москвы к новой архитектуре безопасности в Европе не находят отклика у политической элиты ЕС.

«В то время как США предъявляют к Европе больше требований и ещё жёстче её критикуют, становится всё очевиднее, что Россия упускает историческую возможность, — пишет Леонид Бершидский на сайте Bloomberg. — Если бы президент Владимир Путин не превратил Россию в ненадёжного партнёра для соседей, у него были бы все возможности осуществить свою заветную мечту — заменить США в роли гаранта безопасности Европы».



Дональд Трамп и высокопоставленные сотрудники его администрации добиваются от Европы «послушания» во многих областях, напоминает обозреватель Bloomberg. Только в этом месяце американские дипломаты успели потребовать от своих европейских партнёров заблокировать проект газопровода «Северный поток — 2», выйти из соглашения 2015 года по иранской ядерной программе и ограничить доступ к рынку для китайских компаний, таких как Huawei.



Если бы Европа не была настолько зависимой от Вашингтона, «американским чиновникам пришлось бы умерить свои требования и начать разговаривать с европейцами как с равными партнёрами», рассуждает автор статьи.



Как отмечает Бершидский, опросы общественного мнения в «ключевых» европейских странах показали, что некогда проамерикански настроенные избиратели больше не доверяют США. Согласно исследованию DeutschlandTrend, до избрания Трампа более 50% немцев считали США надёжным партнёром, теперь же такого мнения придерживаются лишь 24%. В то же время 35% опрошенных питают доверие к России и 28% — к Китаю.



«Несмотря на решимость европейских официальных лиц сохранить остатки либерального миропорядка с лидирующей ролью США, трещины в трансатлантическом альянсе очевидны, — говорится в статье. — Они были одним из лейтмотивов Мюнхенской конференции и проявились в том, что, когда (вице-президент США. — ИноТВ) Пенс зачитал приветствия Трампа, вместо аплодисментов последовала долгая тишина».



По мнению обозревателя Bloomberg, Европе нужен «противовес» американскому влиянию. «В идеале ЕС должен быть способен не просто постоять за себя экономически (противостоять санкциям США, когда это в европейских интересах), но и гарантировать мир в соседних регионах: на Балканах, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на постсоветском пространстве, — а также подавлять террористическую угрозу от таких организаций, как ИГ*. — говорится в тексте. — Сейчас эти функции выполняет Североатлантический альянс, но по историческим причинам и из-за политики США он более сосредоточен скорее на гипотетической российской угрозе».



До экономической и военной независимости Европе далеко, однако остаётся вариант сближения с Китаем или культурно более близкой Россией, отмечает Бершидский. Обозреватель напоминает, что Москва ещё с горбачёвских времён предлагает Европе «новую архитектуру безопасности», с уменьшением влияния НАТО и расширением роли ОБСЕ. На Мюнхенской конференции глава МИД России вновь призвал к более тесному российско-европейскому сотрудничеству в области экономики и безопасности.



И всё же, несмотря на «очевидные геополитические преимущества» альянса с Россией, в Европе о нём говорят лишь «маргинальные политические силы», заявляет Бершидский. «Призывы Лаврова в Мюнхене не нашли отклика».



По мнению обозревателя, причина проста: ЕС «основан на ценностях и правилах» и не доверяет авторитарным лидерам.



«В 1990-е, когда Россия пыталась перенять европейские ценности и правила, она была слишком слабой, чтобы принимать её в расчёт, — говорится в статье. — К тому времени как Медведев досадовал в Берлине на отсутствие более богатой и сильной России в европейской архитектуре безопасности, страна уже прочно встала на позиции авторитаризма, с фальсификацией выборов, марионеточными судьями и усилением цензуры в СМИ. Она не могла быть надёжным гарантом безопасности, потому что была потенциальным хищником. Агрессия Путина против Украины в 2014 году лишь подтвердила это и укрепила решимость европейских лидеров оставаться под американским «зонтиком безопасности», потому что он так хорошо подходил для сдерживания России».



По мнению Бершидского, Путин «дважды оказал себе медвежью услугу»: сначала «демонтировав российские (демократические. — ИноТВ) институты на виду у Европы», а потом — «напав на Украину».



Как утверждает обозреватель, европейские лидеры готовы были «терпеть авторитарную Россию, но никогда бы не доверили ей роль противовеса США». Чтобы удостоиться такого доверия, России следовало «серьёзно относиться к демократическим институтам».



«Демократическая Россия не вторглась бы в Крым», — заявляет автор статьи. Кроме того, по его словам, «регулярная смена руководства» является лучшим залогом политической преемственности, чем авторитаризм. «Европейцам проще надеяться, что после Трампа США вернутся в норму, чем рассматривать российскую альтернативу», — говорится в тексте.



Если бы Россия была «демократической», эпоха Трампа стала бы для неё «уникальной возможностью» изменить европейскую систему безопасности, подчёркивает обозреватель. «С точки зрения европейцев, работа над альянсом с Россией не просто поставила бы Трампа на место, но и заставила бы будущих американских лидеров относиться к Европе более уважительно. Но недемократическая Россия для Европы бесполезна. В худшем случае опасна, в лучшем — непредсказуема. Вместо того чтобы терпеливо работать над европеизацией России, Путин пошёл в противоположном направлении, и шанс, который выпадает только раз в жизни, ему уже недоступен», — сетует Бершидский.



По прогнозам обозревателя Bloomberg, даже если после Путина Россия «обратится к демократии», возможности заменить США у неё уже не будет: «К тому времени Европа найдёт другие способы перестать быть зависимой от США — либо ещё больше погрязнет в этой зависимости, уступив трамповским требованиям».



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.