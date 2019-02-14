Fox News: пока политики расследуют «сговор» Трампа с Путиным, США превращаются в ельцинскую Россию

Сговора между избирательным штабом Трампа и Россией не было — к такому заключению пришёл комитет сената США по разведке по итогам двухлетнего расследования. Как отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон, вашингтонские политики так увлечённо рассуждают о «взломанной демократии», что не замечают настоящих проблем Америки — всплеска наркомании и снижения продолжительности жизни.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. У нас есть для вас новость, экстренная новость, которую по каким-то причинам преуменьшают или игнорируют другие СМИ. Но мы полагаем, что вы хотели бы это знать. Всего пять простых слов: сговора с Россией не было. Нет абсолютно никаких доказательств того, что во время последних президентских выборов избирательный штаб Трампа был в каком-либо заговоре с правительством Владимира Путина. Точка.



Это, конечно же, вывод двухпартийного комитета сената по разведке. Комитет расследовал это дело два года: сотни допросов, кипы секретных документов и неизвестно сколько потраченных миллионов из кармана налогоплательщиков. Никакого сговора. Вообще. Вот что они, по нашим данным, установили.



Если вы вообще следили за этой историей — а вы, конечно, следили — вас это не удивит. «Никакого сговора с Россией» — это примерно как «Высадка на Луну действительно была» или «Снежный человек, вероятно, был длинношёрстным горным козлом». Вы это уже знали. Потому что вы не идиоты. Но в таком случае сравните ясность вашего ума с ясностью ума видных политических деятелей в Вашингтоне. В следующий раз, когда почувствуете себя тупыми, посмотрите эту видеозапись!



АДАМ ШИФФ, конгрессмен США: Я думаю, множество доказательств сговора или заговора у нас на виду.



МАКСИН УОТЕРС, конгрессмен США: Трампа окружает кремлёвский клан. Об этом предстоит узнать больше. Я считаю, сговор был.



ДЖОН ПОДЕСТА, бывший председатель избирательного штаба Хиллари Клинтон: Это начинает всё больше попахивать сговором.



НЭНСИ ПЕЛОСИ, конгрессмен США: Мы видели сухие, конкретные доказательства того, что избирательный штаб Трампа и даже семья Трампа горели желанием сговориться — возможно, с Россией…



М-м-м… «Попахивает сговором! Множество доказательств сговора! Конкретные доказательства сговора!». В итоге всё оказалось обманом. И они это знали. Они знали, что это неправда. Они лгали с самого первого дня.



Только их поразительная агрессивность, готовность сказать буквально всё что угодно, даже самую возмутительную, низкую клевету, мешала нам, остальным, разобраться в том, что они делали. Если председатель комитета палаты представителей по разведке готов назвать кого-то предателем нашей страны, в этом должна быть хоть доля истины, правда? На самом деле, нет. Не было. Это всегда было мистификацией.



Адам Шифф — бессовестный шарлатан. Вот настоящий урок, который мы должны усвоить. Но не ждите, что люди вроде Шиффа станут извиняться или исправлять свои заявления. И уж тем более восстанавливать поломанные ими жизни людей. Картер Пейдж по-прежнему не может устроиться на работу. Роджеру Стоуну по-прежнему грозит пожизненное заключение.



Тем временем пиар-команда Шиффа на другом канале продолжает вести себя как ни в чём не бывало. Вот как Малькольм Нэнс c MSNBC объяснил, почему результаты двухлетнего сенатского расследования ничего не значат. Люди виновны, потому что мы так сказали. Мы должны их покарать.



МАЛЬКОЛЬМ НЭНС, аналитик MSNBC: Позвольте, я выскажу одну вещь. Когда Бенедикт Арнольд* передал планы Вест-Пойнта майору Андре и майора Андре схватили, у них не было никакой реальной информации, связывающей эти планы с Бенедиктом Арнольдом, кроме того, что в тот день он с ним пересекался. Но, когда его поймали, все знали, что это измена. И его повесили. Итак, в какой-то момент произойдёт утечка информации, неопровержимой информации.



«Ни у кого не было никаких доказательств, но, когда его поймали, все знали, что это измена. И его повесили». Этим всё сказано. Давайте повторим ещё раз, медленно, чтобы вы могли записать эти слова и приклеить их на холодильник — как напоминание об ужасающем массовом психозе, который мы все только что пережили. В кавычках: «Когда его поймали, все знали, что это измена. И его повесили». Такая у нас теперь страна.



Вот что сделало с нами помешательство на России. Настоящий шатдаун продолжается уже почти два с половиной года. Это один процент от всего времени существования нашей страны. В Вашингтоне больше нет осмысленных дебатов о политических стратегиях. Зато есть расследования. Никто не в состоянии мыслить ясно. Все боятся.



Глубинные проблемы страны теперь даже не вызывают интереса — ни у законодателей, ни у телевизионных экспертов, комментирующих деятельность законодателей. Уровень самоубийств только что достиг рекордной отметки за 50 лет — вы в курсе? В разгаре самая страшная эпидемия наркомании в истории Америки. С учётом той, что была после Гражданской войны, с учётом героиновой эпидемии 1970-х и крэковой эпидемии 1980-х. Нынешняя гораздо хуже! И это одна из причин снижения продолжительности жизни во многих частях страны. Это начинает напоминать Россию времён Бориса Ельцина. Но никто в Вашингтоне этого даже не замечает!



Адам Шифф и остальные болваны с безумными глазами могут думать лишь о Владимире Путине, сговоре, «нашей взломанной демократии» и о других бессмысленных слоганах — они так долго их повторяли, что даже наполовину в них верят. Мы два года поддерживали обман на плаву, а они занимаются этим до сих пор. Что это? Халатность, поражающая своим размахом. Дело вовсе не в Трампе, а в управлении этой страной. Они не управляют.



Историки будут смотреть на этот период с изумлением и грустью. Кто дал этим чокнутым власть и позволил им заняться разрушением? Почему в СМИ не нашлось ответственных людей, которые бы высказались по этому поводу? Почему они сговорились участвовать в фарсе? Что, чёрт возьми, случилось с Америкой? История будет судить нас за то, что происходит сейчас. Внукам Адама Шиффа будет стыдно за то, что он сделал.



Дата выхода в эфир 12 февраля 2019 года.



* Бенедикт Арнольд — американский генерал, участвовавший в войне за независимость США и перешедший на сторону Великобритании (прим. ИноТВ).