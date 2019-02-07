Fox: новое расследование «российского вмешательства» Трамп окрестил «травлей президента»

Председатель комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф объявил о начале нового расследования бизнес контактов Дональда Трампа, а также темы «российского вмешательства», пишет Fox News. В ответ Трамп раскритиковал Шиффа, назвав его «политической посредственностью», которая пытается сделать себе имя, а также отметил, что новое расследование скорее похоже на травлю.

На следующий день после того, как во время послания конгрессу президент Трамп осудил «реваншистскую политику» и «партийные расследования», председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф объявил о начале нового широкого расследования бизнес связей президента с иностранными лицами, а также «российского вмешательства» в выборы, пишет Fox News.



Подобный шаг вызвал острую критику Трампа, который заявил, что Шифф — «политическая посредственность», которая занимается карательными партийными заданиями.



В среду комитет по разведке проголосовал за то, чтобы передать ряд стенограмм интервью, накопившихся в ходе «российского расследования», спецпрокурору США Роберту Мюллеру. В ходе прошлого расследования, которое было завершено в прошлом марте, республиканцы не нашли доказательств «сговора» между членами избирательной кампании Трампа и российским правительством во время выборов 2016 года.



Хотя о деталях нового расследования демократов ничего не известно, Шифф отметил, что оно будет концентрироваться вокруг таких тем, как «российское вмешательство» в выборы, «масштабы любых связей и/или сотрудничества» между россиянами и помощниками Трампа, возможное наличие рычага давления на Трампа или его семью, а также потенциальное чинение препятствий правосудию.



В ответ на это Трамп заявил, что Шифф занимается «показухой».



«У него нет для этого оснований. Он всего лишь политическая посредственность, которая хочет сделать себе имя, — отметил президент. — Это всего лишь травля президента, и, к сожалению, она по-настоящему вредит нашей стране».



Что же касается Шиффа, то он заявил, что слова Трампа не смогут помешать демократам. «Мы будем делать свою работу, а президент должен делать свою, — сообщил он. — Наша работа среди прочего состоит в том, чтобы знать наверняка, что политика Соединённых Штатов исходит из национальных интересов и не зависит от финансовых схем, финансовых рычагов или иного компромата».