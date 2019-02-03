CNN: в Белом доме уверены — Трамп возглавил США с божьей помощью

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс считает, что Бог помог Дональду Трампу стать президентом США. По её словам, американский лидер уже сделал очень многое для поддержки верующих, передаёт CNN.

Бог хотел, чтобы Дональд Трамп выиграл президентские выборы 2016 года. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передаёт CNN.

«Я считаю, что Бог готовит для нас разные роли в разное время, и я думаю, что он хотел, чтобы Дональд Трамп стал президентом. Вот почему он находится на своём месте. И я считаю, что он проделал невероятную работу, чтобы поддержать множество вещей, которые действительно волнуют верующих», — заявила Сандерс в интервью Христианской вещательной сети CBN.

Она также убедила CBN, что решение Трампа вывести американские войска из Сирии не подвергнет опасности жизни христиан и курдов в регионе. По словам Сандерс, президент «дал ясно понять» Турции, как он относится к этому вопросу.

Пресс-секретарь также предположила, что в США никогда не было «более доступной» для журналистов администрации, чем действующая. «Несомненно, ни у нашей команды, ни у президента нет никакого желания скрывать информацию», — подчеркнула Сандерс.