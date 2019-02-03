CNN Оригинал

CNN: в Белом доме уверены — Трамп возглавил США с божьей помощью

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс считает, что Бог помог Дональду Трампу стать президентом США. По её словам, американский лидер уже сделал очень многое для поддержки верующих, передаёт CNN.
CNN: в Белом доме уверены — Трамп возглавил США с божьей помощью
Reuters
Бог хотел, чтобы Дональд Трамп выиграл президентские выборы 2016 года. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передаёт CNN.
 
«Я считаю, что Бог готовит для нас разные роли в разное время, и я думаю, что он хотел, чтобы Дональд Трамп стал президентом. Вот почему он находится на своём месте. И я считаю, что он проделал невероятную работу, чтобы поддержать множество вещей, которые действительно волнуют верующих», — заявила Сандерс в интервью Христианской вещательной сети CBN.
 
Она также убедила CBN, что решение Трампа вывести американские войска из Сирии не подвергнет опасности жизни христиан и курдов в регионе. По словам Сандерс, президент «дал ясно понять» Турции, как он относится к этому вопросу.
 
Пресс-секретарь также предположила, что в США никогда не было «более доступной» для журналистов администрации, чем действующая. «Несомненно, ни у нашей команды, ни у президента нет никакого желания скрывать информацию», — подчеркнула Сандерс.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNN США Северная Америка
теги
Белый дом Дональд Трамп президентские выборы США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров