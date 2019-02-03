CNN: в Белом доме уверены — Трамп возглавил США с божьей помощью

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Frankfurter Allgemeine: операция «Свобода» провалена, но пути назад у Гуаидо нет Frankfurter Allgemeine
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Дзюба признался, что ещё не до конца осознал победу в РПЛ
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба опубликовал видео в своём Instagram, на котором поделился эмоциями от победы в чемпионате России.
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Президент «Зенита» рассказал, где футболисты узнали о победе клуба в РПЛ
Президент «Зенита» Александр Медведев в беседе с ТАСС рассказал, что игроки клуба узнали о победе в чемпионате России по футболу в самолёте.
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Вятрович назвал 19 мая «крайне неудачной» датой для инаугурации президента Украины
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал выбранную избранным президентом страны Владимиром Зеленским дату для инаугурации.
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Врио губернатора Санкт-Петербурга поздравил «Зенит» с чемпионством
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России по футболу.
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Умер экс-мэр Краснодара Самойленко
Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, сообщает пресс-служба городской мэрии.
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Семак о чемпионстве «Зенита»: надо уметь ценить миг радости и счастья
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал досрочную победу своей команды в чемпионате России по футболу.
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В КНДР подтвердили проведение ракетных пусков
Северокорейский лидер Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей страны, передаёт РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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«Барселона» уступила «Сельте» в матче Примеры
«Барселона» на выезде потерпела поражение от «Сельты» в 36-м туре матча испанской футбольной Примеры.
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На сотрудника сафари-парка в Германии напали львы
На 24-летнего сотрудника сафари-парка в Нижней Саксонии напали львы, передаёт Deutsche Welle со ссылкой на представителя местной полиции.
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Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с чемпионством на русском языке
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш поздравил команду с победой в чемпионате России по футболу.
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В МИД ФРГ назвали очередные пуски ракет КНДР провокацией
В Министерстве иностранных дел Германии прокомментировали очередные ракетные пуски КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление Берлина.
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Медведев назвал победу «Зенита» в чемпионате России заслуженной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил клуб «Зенит» с победой в чемпионате страны по футболу.
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«Интер» сыграл вничью с «Удинезе» в 35-м туре Серии А
Миланский «Интер» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 35-го тура итальянской футбольной Серии А.
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В сети появилось видео встречи «Зенита» с фанатами после победы в РПЛ
В сети опубликовано видео встречи футболистов петербургского «Зенита» с болельщиками после досрочного завоевания командой чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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В ДТП на Кубани погибли четыре человека
В результате столкновения двух автомобилей в станице Новомышастовской на Кубани погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону.
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Черчесов рассказал, за счёт чего «Зенит» стал чемпионом России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на победу «Зенита» в чемпионате страны.
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Семак обратился к фанатам «Зенита» после победы в РПЛ
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поблагодарил болельщиков после досрочной победы команды в чемпионате России по футболу.
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МИД Турции назвал «атаку» на офис Anadolu в Газе агрессией Израиля
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что офис турецкого агентства Anadolu подвергся атаке со стороны израильских военных.
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«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» в 37-м туре АПЛ благодаря голу в конце матча
«Ливерпуль» взял верх над «Ньюкаслом» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Самолёт «Зенита» приземлился в Санкт-Петербурге
Футболисты петербургского «Зенита», которые досрочно стали чемпионами России по футболу, прилетели из Грозного в Санкт-Петербург.
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В Москве завершилась репетиция военного парада под руководством Шойгу
На Красной площади в Москве завершилась вторая ночная репетиция парада, приуроченного к 74-летию победы в Великой Отечественной войне, проходившая под руководством министра обороны России Сергея Шойгу.
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Опубликовано видео празднования чемпионства футболистов «Зенита» в самолёте
В сети появилось видео момента, когда футболисты петербургского «Зенита», находясь на борту самолёта, узнали о своей досрочной победе в чемпионате России по футболу.
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Дик Адвокат отреагировал на победу «Зенита» в чемпионате России
Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал досрочную победу команды в чемпионате России по футболу.
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В ЦПВС не исключили подготовки боевиками атаки на Хаму
Боевики на юге идлибской зоны деэскалации концентрируются под командованием террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Не исключается их наступления на город Хама.
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Дзюба о чемпионстве «Зенита»: наконец-то этот день настал
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба выложил в своём Instagram видео по поводу досрочной победы своей команды в чемпионате России по футболу.
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Рапиристка Дериглазова завоевала золото на этапе КМ в Германии
Россиянка Инна Дериглазова заняла первое место на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах в немецком Таубербишофсхайме.
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Миллер в стихах поздравил «Зенит» с победой в РПЛ
Алексей Миллер, председатель правления компании «Газпром», являющейся главным спонсором «Зенита», поздравил в стихах клуб из Санкт-Петербурга с победой в чемпионате России по футболу.
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Футболист «Арсенала» Джорджевич признался, что его поблагодарили за вклад в чемпионство «Зенита»
Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, права на которого принадлежат «Зениту», заявил, что ему позвонили из петербургской команды после победы «оружейников» над московским «Локомотивом» (2:0) в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), которая позволила сине-бело-голубым стать чемпионами страны.
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Зеленский: инаугурация должна состояться 19 мая
Избранный президент Украины Владимир Зеленский написал в письме спикеру Верховной рады Андрею Парубию, что его инаугурацию необходимо провести 19 мая.
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Сборная Чехии одолела Швецию в матче Еврохоккейтура
Сборная Чехии по хоккею взяла верх над Швецией во втором матче четвёртого этапа Евротура — Чешских хоккейных игр.
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ХК СКА поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу
Петербургский хоккейный клуб СКА поздравил «Зенит» с досрочным завоеванием золотых медалей чемпионата России по футболу.
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На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада
Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.
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В Петербурге в честь чемпионства «Зенита» зажгли ростральные колонны
В Санкт-Петербурге зажгли ростральные колонны в честь досрочной победы «Зенита» в чемпионате России по футболу.
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Гимнастка Солдатова завоевала золото на этапе Мирового вызова в Испании
Россиянка Александра Солдатова заняла первое место в личном многоборье на этапе Мирового вызова по художественной гимнастике в испанской Гвадалахаре.
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Порошенко назначил нового члена Нацсовета Украины по телевидению
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ о назначении Владимира Горковенко на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
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Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером» в 32-м туре Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с бременским «Вердером» в матче 32-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
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«Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроков
Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал список игроков команды, которые впервые стали чемпионами России по футболу.
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Помпео заверил народ Венесуэлы в поддержке США
Госсекретарь США Майк Помпео в видеообращении к народу Венесуэлы пообещал поддержку со стороны Вашингтона в стремлении к свободе и демократии.
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Сёмин: «Арсенал» сильно помог «Зениту» с победой в чемпионате России
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал досрочную победу петербургского «Зенита» в чемпионате России по футболу.
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Небензя в ООН спел песню «На побывку едет молодой моряк»
Постпред России при ООН Василий Небензя спел вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк» в штаб-квартире организации.
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Гендиректор «Уфы»: мы внесли маленькую лепту в чемпионство «Зенита»
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов поздравил петербургский «Зенит» и главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака с завоеванием золотых медалей чемпионата России.
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Акция «жёлтых жилетов» 4 мая стала самой малочисленной из всех
Акция движения «жёлтых жилетов» в субботу, 4 мая, собрала в целом по стране 18,9 тыс. человек, что является самой малочисленной акцией с начала протестов в ноябре 2018 года.
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«Зенит» впервые стал чемпионом России под руководством российского тренера
Петербургский «Зенит» первый раз в своей истории выиграл чемпионат России по футболу под руководством российского тренера.
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В Раде считают 19 мая неуместной датой для инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины, руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что проведение церемонии инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая будет неуместным.
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Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России по футболу
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба впервые в профессиональной карьере стал чемпионом России по футболу.
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«Зенит» стал чемпионом России по футболу впервые с сезона-2014/15
Санкт-петербургский «Зенит» выиграл чемпионат России по футболу впервые за четыре года.
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Семак добился уникальных результатов в чемпионатах России по футболу
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак установил своеобразный рекорд в чемпионатах России по футболу.
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«Зенит» стал чемпионом РПЛ сезона-2018/19
Санкт-петербургский «Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19.
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«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в 27-м туре РПЛ
Московский «Локомотив» потерпел поражение от тульского «Арсенала» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.