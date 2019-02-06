«Мы тоже строили стену»: комики CBS представили, что бы Путин ответил на обращение Трампа к нации

«Добрый вечер. Я Владимир Путин. Президент России. И ещё злодей из фильмов про Джеймса Бонда», — так, по мнению команды The Late Show канала CBS, Владимир Путин начал бы свой ответ на обращение Дональда Трампа к нации. Как уверены создатели шутливого ролика, российский лидер бы похвалил американского коллегу за правильные инициативы вроде стены на границе с Мексикой и напомнил, что у Москвы на главу Белого дома якобы есть компромат.

А теперь ответ России на обращение президента «О положении дел в стране».

«ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России»: Добрый вечер. Я Владимир Путин. Президент России. И ещё злодей из фильмов про Джеймса Бонда.



Я согласен с призывом президента Трампа к единству. Обе стороны должны встретиться и… сделать то, что он говорит. То, что я велю ему говорить. Я восхищён его планом по строительству стены на границе. В своё время мы и сами построили стену в Германии и ни один мексиканец не сумел пробраться в Восточный Берлин.



Кстати, мои поздравления Питу Дэвидсону и Кейт Бекинсейл*. Счастья вам, ребятки.



Итак, президент Трамп, продолжай в том же духе. Уверен, так оно и будет (помахивает видеокассетой с наклейкой «Золотой дождь». — ИноТВ). Есть версия на Blu-ray.



В заключение пара слов «о положении» моих сосков. Они на взводе. Выкуси, Адам Левин**.



Дата выхода в эфир 06 февраля 2019 года.

* «Путин» имеет в виду недавние новости о романе 45-летней голливудской актрисы Кейт Бекинсейл и 25-летнего комика Пита Дэвидсона. Ранее с последним разорвала помолвку популярная 25-летняя певица Ариана Гранде (прим. ИноТВ).



** Речь идёт о вокалисте группы Maroon 5, который во время выступления на Супербоуле з февраля неожиданно для зрителей обнажил торс, чем вызвал волну насмешек в соцсетях (прим. ИноТВ).