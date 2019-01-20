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Daily Mail: Уильямсон рискует спустить в унитаз свою репутацию — в его туалете обнаружили Путина

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Репутация министра обороны Великобритании и сторонника жёсткой линии по отношению к России Гэвина Уильямсон повисла на волоске: в его туалете обнаружился рулон туалетной бумаги с лицом российского лидера и оскорбительной надписью, пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники. Как отмечает газета, подобный подарок министру, который славится своим экстравагантным поведением, вручил один из его знакомых в качестве шутки.
Daily Mail: Уильямсон рискует спустить в унитаз свою репутацию — в его туалете обнаружили Путина
Reuters

С момента вступления в должность министра обороны Великобритании Гэвин Уильямсон очень гордился своей жёсткой позицией по отношению к России Владимира Путина. Однако теперь он рискует «спустить в унитаз» свою репутацию как государственного деятеля в своей «битве с Кремлём»: некоторые посетители заметили в его туалете в Министерстве обороны рулон туалетной бумаги с лицом Путина и крайне оскорбительной подписью по-русски, пишет Daily Mail.

Это сообщение, как считает газета, вряд ли насмешит Москву, так как она занимается пикировкой с Уильямсоном с момента инцидента в Солсбери. В частности, тогда британского министра высмеяли за его совет в адрес России «уйти и заткнуться».

На прошлой же неделе Уильямсон предупредил Восток, чтобы тот «не связывался» с Великобританией, так как Лондон ввёл в эксплуатацию новые малозаметные истребители F-35B Lightning II.

Видный британский политик в прошлом не раз поражал своих коллег своим «специфичным поведением». Раньше в его кабинете жил большой паук по имени Кронус. Тем не менее после назначения на новый пост перебраться пауку в Министерство обороны не удалось: у одного из его помощников оказалась арахнофобия.

В прошлом же году британские СМИ сообщали, что Уильямсон хвастался, что «сломает» Терезу Мэй, если она не увеличит финансирование вооружённых сил. В то же время его постоянные перепалки с главой британского Минфина Филипом Хэммондом привели к тому, что друзья последнего окрестили Уильямсона «Рядовым Пайком»*.

На прошлой неделе Уильямсон отметил, что новые F-35 пошлют России чёткий сигнал. «Это значит «не связывайтесь с нами», потому что у нас есть возможности, у нас есть люди и мы всегда готовы обороняться», — заявил он.

Источник, близкий к Минобороны подтвердил, что рулон туалетной бумаги с Путиным висит в туалете Уильямсона. По его словам, министр получил его от кого-то в подарок. «Это была шутка. Все знают, что у Гэвина отличное чувство юмора», — подытожил источник Daily Mail. 

* Рядовой Пайк — 17-летний персонаж британского комедийного сериала «Папашина армия» об ополчении, оставшемся в запасе во время Второй мировой войны. Герои сериала были либо слишком молоды, либо слишком стары для участия в боевых действиях на линии фронта (прим. ИноТВ).

 
 
Комментарии читателей на сайте Daily Mail:
 
Jinx: Очередной прекрасный день для британских международных отношений. Уильямсон — это посмешище, и за его инфантильное поведение его следует выставить вон. Сомнительно, чтобы Путин над этим посмеялся!
 
Pipdog: О России мы слышим только плохое. Если Путин отправит боевой корабль в Ла-Манш, то этот рулон очень скоро ему понадобится.
 
Nolongermanaging: Какая такая репутация государственного деятеля?
 
bill: Могу поспорить, что всё это за казённый счёт.
 
Gumpy54: Ему место в премьерах.
 
Hadwyn: Рядовой Пайк — инфантильный идиот.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Daily Mail Великобритания Европа
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