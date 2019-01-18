HuffPost: экс-губернатор Нью-Джерси раскрыл главный секрет Трампа, и это не сговор с Россией

Один из главных секретов Дональда Трампа, по версии The Huffington Post, заключается в ответе на вопрос, почему президент так любит носить слишком длинные галстуки. Как отмечает издание, в своей новой книге бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи объяснил, что, по мнению Трампа, преподнесённый таким образом аксессуар помогает выглядеть стройнее.

Бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи раскрыл один из главных секретов президента Дональда Трампа, пишет The Huffington Post.

«И нет, не о сговоре с Россией, глупенькие, а о том, почему президент носит такие длинные галстуки», — добавляет издание.

По не совсем понятным причинам Дональд Трамп предпочитает носить столь длинные галстуки, что оканчиваются они в районе ширинки его брюк. Эта причудливая деталь в образе президента даже вдохновила неизвестных интернет-пользователей на создание отдельной пародийной страницы в Twitter под названием Trump's Ties («Галстуки Трампа»).

Как отмечает The Huffington Post, объяснение загадочному явлению попробовали предложить эксперты. Так, профессор психологии Массачусетского университета Сьюзан Краусс Уитборн предположила, что столь необычно поданным аксессуаром Трамп стремится привлечь внимание к области гениталий или же отвлечь от выдающегося живота.

По всей видимости, вторая версия близка к истине. По крайней мере, её подтверждает экс-губернатор Крис Кристи в своей новой книге Let Me Finish («Дайте мне закончить»). По словам бывшего политика, Трамп неоднократно говорил ему, что длинный галстук визуально делает фигуру стройнее. Как указано в книге, впервые в разговоре с будущим президентом Кристи услышал это замечание ещё в 2005 году. «Чтобы выигрывать, нужно хорошо выглядеть», — якобы заявил Дональд Трамп.

Впрочем, модные эксперты с позицией президента не согласны, отмечает ресурс. Мужской журнал GQ утверждает, что галстук должен оканчиваться в районе пояса брюк, там, где обычно проходит ремень. А портной Джек Стэммерс из Лондона и вовсе уверен, что своей теорией президент добивается обратного эффекта: слишком длинный галстук создаёт впечатление, будто лидер ниже ростом.