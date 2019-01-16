NY Post: «бабушки» в тренде — американские рэперы предстали в новом образе

Оказывается, бабушки не только угощают пирожками, но и вдохновляют на модные совершения. По мнению The New York Post, первым трендом 2019 года стали платки, повязанные на манер «бабушки». В этом образе уже продемонстрировали себя миру американский рэпер A$AP Rocky и музыкант Фрэнк Оушен.

Законодатели моды среди американских знаменитостей вывели новый тренд, который позволяет не только ярко выглядеть, но и не отморозить уши суровой зимой, сообщает The New York Post.

Популярный музыкант Фрэнк Оушен опубликовал на своей странице в Instagram селфи, где исполнитель красуется в белом шёлковом платке, завязанном на манер «бабушки». Под снимком подпись: «FaceTime в образе бабушки».

Впрочем, первым в экстравагантном образе, хорошо знакомом множеству россиян, предстал рэпер A$AP Rocky. В ноябре он появился на торжественном вечере LACMA Art + Film Gala в цветастом платке от Gucci. «Я просто хочу вдохновить всех парней, чтобы теперь они не боялись носить «бабушек». Банда в шелках, в шёлковом городе. Вы знаете, как мы можем», — поделился музыкант небольшим модным манифестом в соцсетях в ответ на критику.

Как отмечает газета, при создании своих образов сами исполнители явно берут пример с последних модных показов, на которых сразу несколько дизайнеров представили необычные головные уборы для мужчин, напоминающие лыжные маски.