China Daily: в Китае обиделись на Dolce&Gabbana за «расистскую» пиццу с палочками
Всего за четыре дня итальянский модный бренд Dolce&Gabbana (D&G) настроил против себя весь Китай, пишет China Daily. Всему виной — неудачная рекламная кампания, которую в Поднебесной сочли расистской.
По мнению критиков, в своей последней серии рекламных роликов D&G слишком вольно обошёлся с многовековой китайской культурой и чересчур стереотипно и даже расистки изобразил китайских женщин. Так, в вызвавших споры видео представлены три урока, на которых китаянку учат, как есть палочками традиционные блюда итальянской кухни. У девушки с трудом получается попробовать пиццу с помощью палочек, а тем временем за кадром мужской голос на китайском интересуется: «Тебе слишком много?»
После такой кампании пользователи китайских соцсетей, посчитавшие, что ролики слишком стереотипны, выразили своё возмущение. «Некоторые иностранные люксовые бренды вроде Dolce&Gabbana ведут себя очень двулично. С одной стороны, они хотят заработать деньги в Китае и завоевать расположение китайского рынка, но с другой, продолжают вот так некрасиво себя вести», — цитирует издание интернет-комментаторов.
Масла в огонь подлило и то, что один из пользователей поделился скриншотами якобы переписки с одним из основателей бренда Стефано Габбаной. На них можно увидеть, как итальянский дизайнер поминает Китай недобрым словом и настаивает на том, что никогда не удалит пост с оскорбительной рекламой. Впоследствии D&G заявили, что страничку Габбаны взломали, а сам дизайнер извинился и заявил, что «любит Китай и китайскую культуру».
Впрочем, по большей части пользователи китайских соцсетей на такое, по их мнению, «искреннее извинение» не купились и решили, что бренд просто попытался замять ситуацию. Несколько китайских знаменитостей, включая актрис Чжан Цзыи и Ли Бинбин, а также актёра Чэнь Куня, отказались от участия в модном показе D&G, который должен был пройти 21 ноября в Шанхае. А затем марка и вовсе заявила об отмене мероприятия.
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