Euronews Оригинал

Euronew: валенки как модный арт-объект представили в царском дворце в Коломенском
На территории музея-заповедника Коломенское в Москве открылась выставка, посвящённая валенкам в современном модном образе по мотивам произведений великих художников. В экспозиции принимают участие более 20 музеев, художественные галереи и частные коллекционеры. Посетители могут ознакомиться с основными этапами технологического процесса изготовления валенок и увидеть интересные исторические раритеты, передаёт Euronews.

Когда в России появилась обувь из войлока? И знаете ли вы, что до революции валенки считались чуть ли не предметом роскоши? Об этом расскажет выставка под названием «Валенки. От царских дворцов до модных подиумов», которая открылась в Москве в Малом выставочном зал дворца царя Алексея Михайловича на территории музея-заповедника Коломенское.

В ней принимают участие более 20 российских музеев, художественные галереи и частные коллекционеры.
 
АННА, посетительница: Для модниц это всегда актуально! Потому что это тепло, они не промокают.
 
Современные художники и модельеры дарят валенкам новый образ.
 
СУЛТАН ГАПИЗОВ, участник арт-группы Tuman: Валенки трансформируются в дизайне, форме. Наша же коллекция — это исключительно арт-объект. Это объект искусства, который создан по мотивам произведений великих художников.
 
Посетители смогут ознакомиться с основными этапами технологического процесса изготовления валенок и увидеть интересные войлочные раритеты, которые когда-то согревали известных людей.
 
Дата выхода в эфир 18 ноября 2018 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
валенки выставка искусство история мода Москва музей Россия россияне художник
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров