NTD: модельер-водопроводчик из Перми мечтает о столичных подиумах

Пермяк Игорь Касев в обычное время работает в городской водоканальной службе, а в выходные превращается в кутюрье и создаёт эксклюзивные наряды, вручную расшитые бисером. Он увлёкся шитьём ещё в школе, научившись этому у мамы. И теперь мечтает когда-нибудь представить свою коллекцию на модном подиуме в Москве, передаёт NTD.

Пермяк Игорь Касев — обладатель двух совершенно разных профессий. Вот уже десять лет по будням он прокладывает и ремонтирует водопроводные трубы, а в выходные шьёт модные наряды.

ВЯЧЕСЛАВ ПОПОВ, коллега Игоря: Кто-то шутит над ним, кто-то воспринимает серьёзно. Ну, у каждого своё же увлечение: кто-то пиво пьёт, кто-то в карты играет, а вот он шьёт. Почему бы и нет?

Игорь увлёкся шитьём ещё в школе. Первым наставником стала мама.

ИГОРЬ КАСЕВ, водопроводчик и модельер: Тогда у нас не было вообще дома швейной машинки. Мама показала мне какие-то элементарные стежочки, и я просто вручную сшил свою первую сумочку. Ну вот она выглядела примерно так же.

Теперь Игорь создаёт модные наряды на любой вкус. Самые дорогие украшает узорами из бисера. Но всё это даётся нелегко: на одно платье может уйти несколько месяцев.

ИГОРЬ КАСЕВ: У меня есть основная работа, я там тоже очень устаю. Приходишь домой — и просто заставляешь себя сесть за любимое дело. А когда уже сел и начал творить, тогда уже забываешь про усталость — и до поздней ночи, бывает, и до пяти утра сидишь, всё это расшиваешь, вышиваешь...

Платья Игоря стоят от $120 до $3000. Роскошные наряды заказывают состоятельные дамы.

ИГОРЬ КАСЕВ: Она будет уверена, что это эксклюзив, сделано только для неё. Вторую такую работу я даже при желании, ну вот захотел бы — я не смогу сто процентов повторить. Да и, собственно говоря, я этого не делаю.

Модельер также по уже сложившейся традиции каждый год одевает участниц местного конкурса красоты. Ну и конечно, мечтает, что когда-нибудь его коллекцию покажут на модном подиуме в Москве.

Дата выхода в эфир 27 ноября 2018 года.