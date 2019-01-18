Fox News: решение Трампа скрыть беседы с Путиным не доказывает, что он российский шпион

Сообщения о том, что Дональд Трамп всеми силами пытается скрыть свои беседы с Владимиром Путиным, вызвали фурор в Вашингтоне. Некоторые даже заподозрили главу Белого дома в работе на Москву, пишет обозреватель Fox News Марк Тиссен. Но, по мнению журналиста, у поведения президента США есть более логичное объяснение: он чувствует, что не может доверять своему окружению после многочисленных утечек о его приватных разговорах с иностранными лидерами.

Репортаж The Washington Post о том, что Трамп «прилагает невероятные усилия, чтобы скрыть подробности своих бесед» с Владимиром Путиным, вызвал бурную реакцию в Вашингтоне. Некоторые даже сочли эту статью доказательством того, что американский президент — «секретный сотрудник» Кремля, пишет обозреватель Fox News Марк Тиссен.

Но гораздо вероятнее эта публикация доказывает другое: глава Белого дома чувствует, что не может доверять своему окружению. Чем вызваны такие опасения? Тем, что он неоднократно видел, как его приватные переговоры с иностранными лидерами становились достоянием общественности, поясняет журналист.

К примеру, в 2017 году член администрации слил The Washington Post текст телефонного разговора Трампа с австралийским премьер-министром Малколмом Тёрнбуллом. Во время беседы президент США отчитал главу правительства за его сделку по обмену беженцами, которую тот заключил с Бараком Обамой. «Раскрытие этой информации оконфузило австралийского лидера и навредило отношениям с ключевым иностранным союзником», — отмечает автор статьи.

По его словам, затем какой-то правительственный чиновник предоставил прессе стенограмму телефонной беседы Трампа с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, во время которой они пытались уладить спор о том, кто именно заплатит за стену на границе. Мексиканский лидер признавал, что понимает беспокойство американского коллеги, и давал понять, что готов пойти на компромисс по этому вопросу. Всё это выставило его в невыгодном свете.

Кроме того, в прессу просочился текст переговоров Трампа с филлипинским президентом Родриго Дутерте, которого он поздравил с проведением «невероятной работы» по решению «проблемы с наркотиками», несмотря на сообщения о внесудебных расправах и прочих нарушениях прав человека. Это заявление, разумеется, породило недовольство в Вашингтоне.

Публичным также стало содержание двух телефонных разговоров Трампа с Терезой Мэй. В одном из них американский президент пожаловался премьер-министру на британские СМИ. Она объяснила, что не может их контролировать: «Мы не Северная Корея».

В последующей беседе американский президент отчитал Мэй за то, что Лондон, по его словам, делает недостаточно, чтобы «сдержать Иран». Он также задавал ей вопросы по брекситу и сетовал на несправедливость торговых соглашений с европейскими странами. По некоторым данным, премьер и её помощники были «потрясены» этим разговором.

И, разумеется, были «громкие утечки информации» о контактах президента с российскими чиновниками. Например, кто-то в администрации раскрыл, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах вопреки советам помощников.

Какие-то чиновники также рассказали СМИ, что глава Белого дома делился засекреченной информацией о готовящихся ИГ* терактах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, якобы раскрыв, что источником информации является Израиль. Позднее выяснилось, что Трамп не указывал источник. Это сделали «анонимные гении», которые обнародовали подробности беседы президента с российским министром.

Несмотря на это, высокопоставленные чиновники в Вашингтоне злятся, что их лишили доступа к информации о встречах Трампа с Путиным. Они жалуются, что не существует даже засекреченных документов по этим переговорам. «Что же, возможно, всё дело в том, что секретные данные о беседах президента продолжают раз за разом оказываться в СМИ», — рассуждает Тиссен.

«The Washington Post отмечает, что Трамп пытается оградить свои «контакты с Путиным от публичного изучения». Естественно, он пытается. Предполагается, что личные беседы президента с иностранными лидерами закрыты от публики. Каждый президент занимается закулисной дипломатией, недоступной взгляду общества. Вот почему стенограммы любых телефонных разговоров и записок президента засекречиваются. Это секретная информация. Делиться секретами со СМИ, значит нарушать закон», — обращает внимание автор статьи.

Журналист признаёт, что некоторые заявления, которые Трамп якобы сделал во время этих частных бесед, «возмутительны». Но он — президент, и каждый президент имеет право на то, чтобы подробности его приватных разговоров с иностранными лидерами не попадали на передовицы газет.

«Тот факт, что он ответил на эту серию утечек ограничением доступа к его беседам с Путиным, не доказывает, что Трамп — российский агент. Это доказывает, что его окружают люди, которые не испытывают сожаления относительно нарушения закона и подрыва национальных интересов, сливая информацию СМИ. Это непросто позор. Это преступление», — заключает Марк Тиссен.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

