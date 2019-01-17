Washington Post Оригинал

Макфол: Трамп жёсток по отношению к России — но только на словах

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Дональд Трамп стремится доказать, что он ведёт наиболее бескомпромиссную политику в отношении Москвы, чем его предшественники. Но его поведение зачастую свидетельствует об обратном, пишет в статье для The Washington Post бывший американский посол Майкл Макфол. В то время как администрация Белого дома действительно проводит более жёсткий антироссийский курс, сам президент не оставляет надежды «подружиться» с Путиным, отмечает дипломат.
Макфол: Трамп жёсток по отношению к России — но только на словах
Reuters
Чтобы защитить себя от обвинений о «сговоре» или «сотрудничестве» с Москвой во время предвыборной кампании 2016 года и после неё, Дональд Трамп постоянно повторяет: «Я обращаюсь с Россией гораздо жёстче, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, жёстче, чем любой другой президент». Однако подобные заявления не соответствуют действительности, считает экс-посол США в России Майкл Макфол.
 
«Администрация Трампа ведёт жёсткую политику в отношении России; политику, которую я в целом одобряю. Но не сам Трамп. Более того, за последние два года он неоднократно давал ясно понять, что не поддерживает политику собственной администрации  в отношении России»,  пишет дипломат в своей авторской статье для The Washington Post.
 
По его словам, в Национальной стратегии безопасности Белого дома напрямую говорится, что «Китай и Россия бросают вызов мощи, влиянию и интересам США, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание». Тем не мене Трамп никогда не выражал поддержку этому подходу. Напротив, он снова и снова заявлял, что хочет подружиться с Владимиром Путиным и что улучшение отношений с Москвой  «это хорошо, а не плохо».  
 
После того, как в 2014 году Путин «вторгся на Украину и аннексировал Крым», администрация Обамы увеличила военные траты в Европе и поспособствовала укреплению боеспособности НАТО, в том числе размещению новых войск ближе к российским границам. Действующее американское правительство поддержало и расширило эту политику, отмечает Макфол.
 
Однако сам президент Трамп настойчиво «поносит, критикует и разрушает» Североатлантический альянс. Совсем недавно стало известно, что глава Белого дома грозил выйти из НАТО. Даже сообщения о таких угрозах  это «подарок для Путина», потому что они «подрывают доверие к военному блоку, от которого зависит его эффект сдерживания», уверен автор статьи.
 
На его взгляд, администрация Трамп «поступила правильно», продолжив санкционную политику Обамы в отношении российских чиновников и компаний, «ответственных за воинственное поведение Путина». Но сам президент никогда не одобрял эти ограничения. Подписывая закон о «Противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), он не скрывал своего презрения к этой инициативе конгресса.
 
В ноябре 2018 Москва арестовала два десятка украинских моряков в международных водах. Администрация Трампа «справедливо осудила это криминальное действие». Но сам глава Белого дома не предпринял никаких шагов, чтобы освободить экипаж, и ограничился коротким комментарием, в котором слышался упрёк в сторону украинцев, «словно они причастны к этому преступлению», возмущается Макфол.
 
Администрация Белого дома стремится ограничить российское влияние на Ближнем Востоке и довести до максимума давление на Тегеран, главного союзника Москвы в регионе. Параллельно с этим Трамп объявляет о своём желании вывести американские войска из Сирии, чего так жаждут Путин и его иранские союзники.
 
Американское разведсообщество и спецпрокурор Роберт Мюллер предоставили «достаточные доказательства» того, что российское правительство «нарушило суверенитет» США во время президентских выборов 2016 года. Высокопоставленные представители администрации приняли эту оценку, Трамп  нет, подчёркивает бывший посол.
 
По его словам, когда на саммите в Хельсинки у президента появилась идеальная возможность продемонстрировать свою твёрдость по этому вопросу, он поступил с точностью до наоборот. Трамп заявил, что он поверил словам Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.
 
«На всё том же саммите Путин рассказал безумную небылицу Трампу и затем всему миру о том, что десяток бывших американских чиновников якобы помогали отмывать деньги из России и затем переводить эти средства предвыборному штабу Клинтон. Затем Путин попросил Трампа о возможности допросить этих предполагаемых преступников (в этот список он включил и меня). Трамп назвал эту идею «невероятным предложением», — напоминает Макфол.
 
Представители Белого дома периодически, «хотя недостаточно часто», критикуют «репрессивную политику» Путина внутри России. Сам Трамп ни разу не сказал о важности защиты прав человека в этой стране. Ни единого слова, сетует автор статьи.
 
«Даже в мелочах, слабо связанных с национальными интересами Америки, Трамп встаёт на сторону Путина. Почему Трамп защищает советское вторжение в Афганистан? Почему он выражает опасения, что черногорцы могут спровоцировать Третью мировую? Всё это — реплики Путина. Почему президент Соединённых Штатов их повторяет?»,  недоумевает дипломат.
 
«Я не могу вспомнить курс в отношении России или любой другой страны, при котором существовала бы такая огромная пропасть между администрацией и самим президентом. Это беспрецедентно. Таким образом главный вопрос  не какой президент США вёл себя более жёстко в отношении России, но  почему наш действующий президент прилагает такие огромные усилия, чтобы дистанцироваться от политики в отношении России, которую ведёт его собственное правительство?».  Заключает Майкл Макфол.  
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