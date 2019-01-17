Макфол: Трамп жёсток по отношению к России — но только на словах

Дональд Трамп стремится доказать, что он ведёт наиболее бескомпромиссную политику в отношении Москвы, чем его предшественники. Но его поведение зачастую свидетельствует об обратном, пишет в статье для The Washington Post бывший американский посол Майкл Макфол. В то время как администрация Белого дома действительно проводит более жёсткий антироссийский курс, сам президент не оставляет надежды «подружиться» с Путиным, отмечает дипломат.

Чтобы защитить себя от обвинений о «сговоре» или «сотрудничестве» с Москвой во время предвыборной кампании 2016 года и после неё, Дональд Трамп постоянно повторяет: «Я обращаюсь с Россией гораздо жёстче, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, жёстче, чем любой другой президент». Однако подобные заявления не соответствуют действительности, считает экс-посол США в России Майкл Макфол.

«Администрация Трампа ведёт жёсткую политику в отношении России; политику, которую я в целом одобряю. Но не сам Трамп. Более того, за последние два года он неоднократно давал ясно понять, что не поддерживает политику собственной администрации в отношении России», — пишет дипломат в своей авторской статье для The Washington Post.

По его словам, в Национальной стратегии безопасности Белого дома напрямую говорится, что «Китай и Россия бросают вызов мощи, влиянию и интересам США, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание». Тем не мене Трамп никогда не выражал поддержку этому подходу. Напротив, он снова и снова заявлял, что хочет подружиться с Владимиром Путиным и что улучшение отношений с Москвой — «это хорошо, а не плохо».

После того, как в 2014 году Путин «вторгся на Украину и аннексировал Крым», администрация Обамы увеличила военные траты в Европе и поспособствовала укреплению боеспособности НАТО, в том числе размещению новых войск ближе к российским границам. Действующее американское правительство поддержало и расширило эту политику, отмечает Макфол.

Однако сам президент Трамп настойчиво «поносит, критикует и разрушает» Североатлантический альянс. Совсем недавно стало известно, что глава Белого дома грозил выйти из НАТО. Даже сообщения о таких угрозах — это «подарок для Путина», потому что они «подрывают доверие к военному блоку, от которого зависит его эффект сдерживания», уверен автор статьи.

На его взгляд, администрация Трамп «поступила правильно», продолжив санкционную политику Обамы в отношении российских чиновников и компаний, «ответственных за воинственное поведение Путина». Но сам президент никогда не одобрял эти ограничения. Подписывая закон о «Противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), он не скрывал своего презрения к этой инициативе конгресса.

В ноябре 2018 Москва арестовала два десятка украинских моряков в международных водах. Администрация Трампа «справедливо осудила это криминальное действие». Но сам глава Белого дома не предпринял никаких шагов, чтобы освободить экипаж, и ограничился коротким комментарием, в котором слышался упрёк в сторону украинцев, «словно они причастны к этому преступлению», возмущается Макфол.

Администрация Белого дома стремится ограничить российское влияние на Ближнем Востоке и довести до максимума давление на Тегеран, главного союзника Москвы в регионе. Параллельно с этим Трамп объявляет о своём желании вывести американские войска из Сирии, чего так жаждут Путин и его иранские союзники.

Американское разведсообщество и спецпрокурор Роберт Мюллер предоставили «достаточные доказательства» того, что российское правительство «нарушило суверенитет» США во время президентских выборов 2016 года. Высокопоставленные представители администрации приняли эту оценку, Трамп — нет, подчёркивает бывший посол.

По его словам, когда на саммите в Хельсинки у президента появилась идеальная возможность продемонстрировать свою твёрдость по этому вопросу, он поступил с точностью до наоборот. Трамп заявил, что он поверил словам Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

«На всё том же саммите Путин рассказал безумную небылицу Трампу и затем всему миру о том, что десяток бывших американских чиновников якобы помогали отмывать деньги из России и затем переводить эти средства предвыборному штабу Клинтон. Затем Путин попросил Трампа о возможности допросить этих предполагаемых преступников (в этот список он включил и меня). Трамп назвал эту идею «невероятным предложением», — напоминает Макфол.

Представители Белого дома периодически, «хотя недостаточно часто», критикуют «репрессивную политику» Путина внутри России. Сам Трамп ни разу не сказал о важности защиты прав человека в этой стране. Ни единого слова, сетует автор статьи.

«Даже в мелочах, слабо связанных с национальными интересами Америки, Трамп встаёт на сторону Путина. Почему Трамп защищает советское вторжение в Афганистан? Почему он выражает опасения, что черногорцы могут спровоцировать Третью мировую? Всё это — реплики Путина. Почему президент Соединённых Штатов их повторяет?», — недоумевает дипломат.

«Я не могу вспомнить курс в отношении России или любой другой страны, при котором существовала бы такая огромная пропасть между администрацией и самим президентом. Это беспрецедентно. Таким образом главный вопрос — не какой президент США вёл себя более жёстко в отношении России, но — почему наш действующий президент прилагает такие огромные усилия, чтобы дистанцироваться от политики в отношении России, которую ведёт его собственное правительство?». — Заключает Майкл Макфол.