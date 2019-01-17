Обозреватель The Boston Globe: последние два года Трамп де-факто был агентом России

«Дональд Трамп, возможно, находится на содержании у российского правительства, а, возможно, и нет. Возможно, его шантажирует Владимир Путин, а, возможно, и нет. Во время президентской кампании 2016 года он, возможно, активно вступал в сговор с Россией, а, возможно, и нет. Но одно мы знаем наверняка: Дональд Трамп был скомпрометирован Россией», — пишет в своей статье для The Boston Globe обозреватель Майкл Коэн.

По его мнению, каждый день, пока нынешний президент США остаётся на своём посту, он ставит интересы России выше интересов Соединённых Штатов.

Последние новости по расследованию возможного сговора между Трампом и Россией ещё больше убеждают в этом. Вначале благодаря изданию The New York Times стало известно о том, что после увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР, бюро начало расследование в отношении Трампа, чтобы выяснить, не работает ли он на российское правительство.

Затем газета The Washington Post поведала о том, что Трамп предпринимал необычайные шаги, чтобы утаить от своих собственных помощников содержание его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Глава Белого дома даже забирал у своего переводчика рабочие заметки и давал ему указания не обсуждать с другими чиновниками администрации президента то, что происходило на встрече.

«Обе новости, конечно же, оказались сенсацией — но всё это не так уж удивительно», — отмечается в статье.

Доказательств того, что Трамп — сознательно или нет — действовал в качестве «агента русских», предостаточно.

Обозреватель The Boston Globe, среди прочего, приводит в качестве примера то, что Трамп в ходе избирательной кампании никогда напрямую не критиковал Россию и её президента Владимира Путина. Кроме того, во время предвыборной гонки он открыто попросил Москву помочь найти пропавшую электронную переписку его соперницы Хиллари Клинтон. Также были «флирт» с WikiLeaks и 101 случай контакта между членами предвыборного штаба Трампа и людьми, связанными с Россией. Американской лидер, как отмечает автор, постоянно отказывается признавать усилия Москвы по вмешательству в выборы 2016 года.

Во внешней политике нынешний глава Белого дома неоднократно закрывал глаза на действия России в отношении её соседей. Он также регулярно критикует НАТО и Евросоюз, а ведь дестабилизация обеих организаций— это, как указывает автор, как раз ключевая цель политики Владимира Путина.

Более того, обозреватель The Boston Globe также обращает внимание на то, что Трамп постоянно пытается помешать проводимому спецпрокурором Робертом Мюллером расследованию российского вмешательства в президентские выборы 2016 года в США.

«Сложно придумать какое-то невинное объяснение для поведения Трампа в отношении России», — отмечает Майкл Коэн.

Но, разумеется, связь необязательно должна быть прямой, подчёркивает автор статьи. Наиболее неправдоподобным кажется тот вариант, что Трамп напрямую работает на российское правительство.

Возможно, он в финансовом плане зависит от русских. Возможно, он вступил в сговор во время предвыборной кампании и теперь боится, что Путин раскроет эту информацию. Возможно, ему известно, что у Путина есть на него компрометирующая информация. А, возможно, с точки зрения Трампа, простое признание роли России в избирательной кампании 2016 года омрачит его победу на выборах.

«Я не знаю ответ, и, возможно, правда меня интересует не более чем из банального любопытства. В ближайшие несколько недель Мюллер, скорее всего, представит недостающую информацию, однако в широком смысле картина останется неизменной. В течение последних двух лет президент Соединённых Штатов у всех на виду был де-факто агентом российского правительства», — подытоживает обозреватель The Boston Globe Майкл Коэн.