NI: США пора вынести урок после 40 лет военных авантюр на Ближнем Востоке

Ближневосточные интервенции США последних 40 лет во многом оказались неудачными, доказав, что военная оккупация не спасает от экстремизма и хаоса, пишет обозреватель The National Interest Алиреза Ахмади. По его мнению, этот факт должны учитывать все те политические круги в Вашингтоне, которые критикуют Дональда Трампа за его решение вывести войска из Сирии и Афганистана.

Идея Дональда Трампа вывести войска из Сирии и Афганистана была встречена «потоками критики» со стороны вашингтонских СМИ и внешнеполитического истеблишмента. Их реакция оказалась настолько острой, что американскому президенту, по-видимому, пришлось смягчить первоначальное решение, считает обозреватель The National Interest Алиреза Ахмади.

По его словам, многие критики настаивают: уход США из Сирии будет ошибкой, потому что он «порадует» Иран и Россию, дав им тактическое преимущество. «Муллы в Тегеране возликуют, увидев признаки слабости ещё одного американского президента», — утверждается в редакторской колонке The Wall Street Journal.

Подобные доводы свидетельствуют, что сторонники «военного авантюризма» стараются играть на эмоциях. Они сетуют, что США рискуют лишиться «значительного рычага», который позволил бы Америке сыграть заметную роль при планировании послевоенного будущего Сирии и ограничить или даже выгнать из страны силы, связанные с Ираном, отмечает автор статьи.

«Такая критика не способна принять в расчёт пласт уроков, полученный после 40 лет боевых операций США на Большом Ближнем Востоке. Хвалённое американское присутствие не всегда формирует политическую ориентацию и структуру общества. Очевидные примеры тому — Ирак и Афганистан», — обращает внимание аналитик.

На взгляд Ахмади, американцы также не смогли повлиять на поведение сторон во время экспедиции в Ливан. Не удалось им и изменить внешнюю политику Ирана, несмотря на то, что страна находилась в относительно полном военном окружении в течение десятилетий.

Мнение, что США смогут воспользоваться контролем над севером Сирии, чтобы сформировать послевоенное государство и выгнать поддерживаемые Тегераном группы, всегда было теоретической идеей без конкретного плана действий. Более того, необходимо учитывать, что многие проиранские силы состоят из сирийских граждан, подчёркивает автор статьи.

«Весьма вероятно, Дамаск и его союзники будут работать над обеспечением безопасности остальной части страны, дожидаясь ухода американцев. Простой факт, который стал определяющим для большой части конфликта, заключается в том, что такие государства, как Иран и Россия, имеют более жизненно важные интересы в Сирии, чем далёкая сверхдержава», — полагает аналитик.

Некоторые уверяют, что «стратегия отступления» из Сирии приведёт к хаосу и росту экстремизма, как в случае с выводом американских войск из Ирака. Повторяя довод администрации Буша, журналист The New York Times Дэвид Сэнгер заявляет, что размещение войск на Ближнем Востоке — «ключевой элемент, не позволяющий террористам достичь американских берегов».

Но «бесконечная военная оккупация» большой территории Ближнего Востока не спасает США от борьбы с боевиками или хаоса. Большое количество группировок, в том числе Хезболла, Талибан* и Аль-Каида** , набрали силу или даже сформировались под носом у американских солдат и морпехов, уверяет автор статьи.

Более взвешенная критика касается поспешности, с которой было принято первоначальное решение Трампа, и отсутствия стратегического контроля. Противники президентской инициативы указывают, что вывод войск должен происходить постепенно, чтобы помочь союзникам к нему подготовиться и не сорвать контртеррористическое планирование.

«Трудно сказать, какой именно будет американская политика в Сирии в итоге и когда оттуда уйдут Вооружённые силы США, если они вообще уйдут. Но любая политика весьма вероятно окажется недостаточной, если она не учтёт историю американских военных интервенций в регионе», — заключает Алиреза Ахмади.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

