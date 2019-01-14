Bloomberg: Трамп пригрозил разорить Турцию, если она нападёт на курдов

Дональд Трамп опубликовал заявление на своей странице в Twitter, в котором пригрозил, что «разорит Турцию экономически, если она ударит по курдам». Как напоминает Bloomberg, США и Турция — давние союзники, но американцы считают курдские формирования полезными в борьбе против «Исламского государства», а Анкара видит в них врага.

Президент США Дональд Трамп предупредил Турцию о том, чтобы она под угрозой экономических последствий не совершала удар по курдским формированиям в Сирии после запланированного вывода американских войск, пишет Bloomberg.

«Начинаем давно назревший вывод войск из Сирии и при этом с разных направлений наносим тяжёлые удары по немногочисленным остаткам халифата ИГ*. Если оно возродится, мы снова его атакуем с базы поблизости. Мы разорим Турцию экономически, если она ударит по курдам. Создайте зону безопасности в 20 миль», — приводит издание сообщение Трампа в Twitter.

Отдельно Трамп призвал курдов не провоцировать Турцию. «Россия, Иран и Сирия были главными бенефициарами долгой политики США по уничтожению ИГ в Сирии — это их естественные враги. Нам это тоже шло на пользу, но пора вернуть наших солдат домой», — заявил президент США.

Один из чиновников администрации Трампа прокомментировал его заявление: «США твёрдо, осознанно и слаженно выводят войска с севера-востока Сирии и стараются обеспечить, чтобы силы, которые сражались вместе с партнёрами по коалиции в кампании против ИГ, не пострадали».

Как напоминает издание, США и Турция — давние союзники, но в последнее время в их отношениях наблюдаются постоянные конфликты. Так, например, США поддерживают курдов, тогда как Анкара видит в них своих врагов. Bloomberg пишет, что Турция укрепляет свои вооружённые силы вдоль границ с Сирией, чтобы уничтожить курдские формирования, которые США обещали защищать. И отсрочка в выводе американских войск якобы несколько расстраивает планы Анкары.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.