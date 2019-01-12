Госсекретарь США: в переговорах по Сирии все дороги открыты

Для США важно, чтоб в переговорах о будущем Сирии рассматривались все варианты, заявил в разговоре с Fox News американский госсекретарь Майк Помпео. При этом, как напоминает журналист, прежде Вашингтон требовал отставки Асада в качестве предварительного условия. Кроме того, Помпео рассказал, что в феврале в Польше пройдёт большая встреча по Ближнему Востоку, на которой будут обсуждать, в том числе, и Иран.
Сегодня появилась новая информация по поводу неоднозначного решения президента Трампа вывести американские вооружённые силы из Сирии. У нас состоялся эксклюзивный разговор с госсекретарём США Майком Помпео о Сирии и о том, как администрация всё больше стремится привнести некий градус стабильности в этот очень нестабильный регион. Наш корреспондент в Госдепартаменте Рич Эдсон отправился в поездку с госсекретарём. Его репортаж из египетского Каира.
Америка начала выводить свои войска из Сирии. Об этом заявляют в Пентагоне. По словам чиновников, США вывозят вооружения. Пока неясно, уйдут ли порядка 2 тысяч американских солдат и когда это случится.
Госсекретарь Майк Помпео отправился в поездку по региону: 9 стран за 8 дней. Он беседует с союзниками о политике США на Ближнем Востоке. В эксклюзивном интервью Fox News госсекретарь Помпео заявил, что режим Асада, Россия и Иран должны присоединиться к переговорам о политическом будущем Сирии.
МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США:Начинается политическое обсуждение, и мы хотим убедиться, что все дороги открыты.
РИЧ ЭДСОН, корреспондент Fox News:Но год назад США говорили, что Асад должен уйти. Актуальна ли эта идея до сих пор?
МАЙК ПОМПЕО:В конечном итоге сирийский народ будет решать, кто возглавит их государство. С помощью политического процесса мы сможем наделить властью сирийский народ.
В 2017 году Рекс Тиллерсон, который тогда занимал должность госсекретаря США, говорил, что Асаду не должно быть места в будущем его страны.
РЕКС ТИЛЛЕРСОН, бывший госсекретарь США:Для него не будет места в руководстве сирийским народом.
Помпео также заявил Fox News, каким будет следующий шаг администрации Трампа против Ирана. В феврале в Польше пройдёт саммит, на котором будут присутствовать представители десятков стран со всего мира. Он должен способствовать установлению мира, свободы и стабильности на Ближнем Востоке.
МАЙК ПОМПЕО:В том числе очень важно убедиться, что Иран не оказывает дестабилизирующее влияние. Там будет большая встреча министров. Это важная часть нашей стратегии по созданию коалиции.
Администрация Трампа приняла решение о выходе США из соглашения по иранскому атому. Страны, которые по-прежнему состоят там, стараются сделать так, чтобы оно осталось в силе и без США. Неясно, будут ли они присутствовать на февральском саммите. Источник в британском правительстве заявил, что приглашение они получили и обдумывают его.
РИЧ ЭДСОН:На этих выходных госсекретарь Помпео прибудет в Саудовскую Аравию. По словам чиновников, он там будет обсуждать американскую политику в Сирии и убийство Джамаля Хашукджи. Высокопоставленный чиновник из Госдепартамента сказал, что убийство Хашукджи по-прежнему якорем висит на репутации Саудовский Аравии и что Саудовской Аравии ещё предстоит сделать так, чтобы ей поверили. Госсекретарь сказал, что мы не в последний раз слышим от США заявления по этому вопросу.
Это был Рич Эдисон, который вместе с госсекретарём находится в Каире. Спасибо.
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