RFI: Помпео приехал на Ближний Восток с непростой задачей — успокоить союзников

Госсекретарь США Майк Помпео отправился в турне по Ближнему Востоку с целью успокоить союзников США после противоречивых заявлений о выводе американских войск из Сирии, пишет RFI. Учитывая разные интересы американских партнёров и другие нерешённые проблемы в отношениях США с Ближним Востоком, эта миссия обещает быть непростой.

8 января с визита в Иорданию госсекретарь США Майк Помпео начал турне по странам Ближнего Востока, в рамках которого он также посетит Египет, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Оман и Катар, сообщает RFI. Цель визита: придать уверенности союзникам США после объявления Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.

Ключевым моментом турне должен стать визит Помпео в Каир, где он произнесёт речь, которая должна прояснить будущую ближневосточную политику США. Это выступление должно стать своеобразным ответом на речь Барака Обамы, произнесённую в том же месте 10 лет назад.

Однако если для бывшего главы Белого дома каирское выступление стало отправной точкой нового этапа в отношениях с арабо-мусульманским миром, для Дональда Трампа «региональное уравнение» выглядит всё менее решаемым. «Объявив в декабре об уходе американских военных из Сирии, президент, как казалось, бросил на произвол судьбы курдов, преждевременно прервал борьбу с Исламским государством* и предоставил свободу действий Ирану в Сирии», — отмечает издание. Это неожиданное объявление привело в замешательство союзников США в регионе, начиная с Израиля, потрясённого усилением позиций Ирана у его границ.

Когда же американские ответственные лица уточнили условия вывода войск, подчеркнув, что он будет «медленным и скоординированным» и состоится только в случае «предоставления гарантий курдам», это вызывало ярость у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Её довелось испытать на себе Джону Болтону. На этой неделе советнику Трампа пришлось уехать из Анкары так и не встретившись с турецким лидером.

«Решения Дональда Трампа приводят в замешательство союзников, также как сотрудников его собственной администрации», — отмечает издание. Учитывая, что объявление о выводе войск из Сирии послужило причиной отставки министра обороны США Джеймса Мэттиса и спецпредставителя США в коалиции по борьбе с Исламским государством Бретта Макгерка, «разъяснительная миссия» Помпео обещает быть крайне сложной, полагает автор статьи.

Помимо вопроса о выводе войск из Сирии отношения США с ближневосточными союзниками омрачают и другие вопросы. Один из них — дело об убийстве журналиста саудовского Джамаля Хашукджи. Если Дональд Трамп отказывается называть наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана ответственным за это преступление, то американский сенат это сделал.

Кроме того, усилия американской стороны не помогли положить конец Катарскому дипломатическому кризису, который длится уже полтора года. Как напоминает издание, четыре государства Персидского залива (Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет) объявили Катару бойкот. На этой неделе внезапно о своей отставке объявил Энтони Зинни, сотрудник Госдепартамента США, ответственный за разрешение конфликта между союзниками США.

Что касается «плана мирного урегулирования», обещанного Белым домом в целях разрешения израильско-палестинского конфликта, он так и остался нереализованным проектом.

Единственным неизменным приоритетом США остаётся борьба с Ираном и его региональными амбициями. По всей видимости, в выступлениях Помпео в ближайшие дни преобладать будет эта тема, предполагает RFI.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.