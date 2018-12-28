Fox News: Трампу следует подумать над тем, чтобы вывести войска ещё и из Ирака

Вашингтону пора покончить со своей «одержимостью Ближним Востоком», и президенту Дональду Трампу следует рассмотреть вопрос о целесообразности вывода войск из Ирака, пишет сайт Fox News. По мысли журналиста канала, Америка не может оставаться в стране вечно, и хотя Трампу нужно будет хорошо подумать над сроками вывода, ему в любом случае придётся как-то решать проблему унаследованных им от других лидеров войн.

Во время своего внезапного визита в Ирак для встречи с американскими военнослужащими в минувшую среду, президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего решения вывести войска из Сирии, но пообещал, что американские войска пока останутся на иракской территории, пишет обозреватель Fox News Джон Дейл Гровер. По мнению Гровера, американскому лидеру следует пересмотреть свою позицию и определить, целесообразно ли выводить войска из Ирака и как это можно было бы организовать.

«Вашингтону нужно покончить со своей одержимостью Ближним Востоком», — убеждён журналист Fox. Как подчёркивает Гровер, поскольку военный бюджет США ограничен, американскому руководству пора сосредоточиться на тех державах, которые в Стратегии национальной безопасности господина Трампа именуются «долгосрочными угрозами» для страны — то есть, на России и Китае.

Конфликт в Ираке, как и война с терроризмом в целом, дорого обошлись Вашингтону как в плане потерь, так и в чисто денежном отношении, напоминает автор. Однако, несмотря на то, что конфликт официально завершился в 2011 году, военнослужащие США остались в Ираке, чтобы подготовить иракские войска и провести последние операции против «Исламского государства»*. Между тем, как подчёркивает Гловер, хотя задача по полному освобождению всех территорий, ещё удерживаимых ИГ, очень важна, нельзя забывать, что терроризм — это идея: террористов нельзя победить в традиционном смысле этого слова, и лидеры различных группировок не подпишут акт о капитуляции. Террористы будут прятаться в других странах, выжидать и готовиться, а попытки уничтожить их посредством свержения местных режимов и физической оккупации иностранных государств обречены на провал, а кроме того — создают антиамериканские настроения среди местного населения, констатирует журналист.

По мнению Гловера, сохраняя бессрочное присутствие на Ближнем Востоке, Вашингтон лишь радует своих противников в лице России, Китая и Северной Кореи, поскольку вязнет там, впустую тратит ресурсы и уделяет меньше внимания им самим. Америке нужно и дальше бороться с терроризмом, но не через бесконечные войны за рубежом, а при помощи дополнительных мер безопасности дома, более активного обмена разведданными с другими странами и оказания поддержки местным союзникам, которым следует активнее себя защищать, уверен автор. В отличие от своих предшественников, Трамп это понимает — и ранее уже выступал за прекращение многих зарубежных войн США, напоминает он.

«Во внешней политике редко появляется возможность принять правильное решение, а в делах, касающихся хаотичного Ближнего Востока — и того реже. Каждое действие там имеет множество неожиданных последствий второго плана, — пишет Гловер. — Но утверждать, что мы должны либо немедленно вывести все свои войска из зарубежных стран, либо оставить их там навсегда — это лукавство, и не делает чести всем причастным, в особенности американским мужчинам и женщинам, дислоцированным в опасных регионах».

По этой причине президенту Трампу следует хорошо подумать над тем, как положить конец тем войнам, которые он унаследовал, считает Гловер. «Оставаться навсегда — это не реалистичный вариант, но большое значение имеет то, когда и как конкретно уходить. Америке настало время пересмотреть стратегические приоритеты», — подытоживает журналист.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.