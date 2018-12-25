Times: Россия, Иран и Турция заполнят «сирийский вакуум», оставленный США

Запад рискует лишиться последних остатков влияния в Сирии после вывода из страны американских войск, пишет The Times. По словам издания, силы союзников США в регионе, Франции и Великобритании, слишком незначительны, чтобы они могли тягаться с «ключевыми игроками» — Россией, Турцией и Ираном.

«Турция, Россия и Иран попытаются искоренить последние остатки западного влияния в Сирии и заполнить вакуум, который образуется после ухода из страны американских войск», — пишет The Times.

Издание отмечает, что Белый дом ещё не определился с датой вывода своей армии из ближневосточной страны. Но в недавнем твите Дональд Трамп отметил, что это будет «медленный и хорошо скоординированный» процесс.

Американский президент также сообщил, что в телефонной беседе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ему «уничтожить остатки ИГ*» в Сирии после сворачивания американской операции. Кроме того, по его словам, в начале следующего года представители Вашингтона и Анкары обсудят этот «переходный процесс».

После отступления американских Вооружённых сил турки смогут свободно напасть на курдские Отряды народной самообороны (YPG). Анкара считает членов этой организации террористами из-за их связи с турецкими сепаратистами. Однако эта повстанческая группировка оказалась самой эффективной в борьбе с сирийскими исламистами, и она уже заявила, что будет вынуждена оставить свои позиции, если будет атакована Турцией, отмечает издание.

Первая реакция Тегерана на заявление о выводе войск США также не оправдала ожидания Трампа, который уверял, что «Россия, Иран, Сирия и многие другие не обрадуются» его решению. Официальный представитель иранского МИДа заявил, что «присутствие американской армии в регионе — это ошибка и главная причина нестабильности».

Владимир Путин приветствовал решение Трампа, назвав его «правильным». Вместе с тем российский президент выразил сомнение, что вывод американских войск действительно состоится. «США присутствуют в Афганистане уже сколько, 17 лет? И почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют», — напомнил Путин.

Франция и Великобритания обещают продолжить участие в сирийском конфликте, чтобы «предотвратить перегруппировку ИГ». Но размеры их наземных войск и авиации в регионе микроскопически по сравнению с вкладом США. В результате Турция, Россия и Иран теперь остаются единственными заметными международными игроками в регионе, утверждает издание.

Женевский процесс, поддержанный ООН, уступил место переговорам в Астане, в которых участвуют Анкара, Дамаск и Москва. Авторитет так называемой «Малой группы» по Сирии, включающей США, Великобританию, Францию, Саудовскую Аравию и Иорданию, был подорван после отставки спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, обращает внимание The Times.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

