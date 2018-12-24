NZHerald: мир кажется прекрасным, если смотреть на него с позиций Путина

Минувший год снова стал годом Владимира Путина. Как пишет новозеландское издание NZHerald, лидерство США в международной политике стало слабым и беспорядочным, чем и воспользовался российский президент.

Прошедший год снова стал годом Владимира Путина. Как пишет NZHerald, президент России оставляет свой след на событиях глобального значения как самый влиятельный мировой лидер. На своей ежегодной пресс-конференции он даже счёл допустимым давать советы Западу.

Как отмечает издание, российский президент прочёл нотацию премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, которая оказалась в чрезвычайно трудном положении теперь, когда, согласно результатам опросов общественного мнения, всё больше британцев поддерживают идею проведения повторного референдума.

«Она должна исполнять волю народа, высказанную на референдуме, или это тогда вообще не референдум», — сказал он. Комментируя идею референдумов, он добавил: «Это что, демократия, что ли?»

Путин также высказался по поводу решения администрации Трампа вывести американских военных из Сирии.

«Давайте не будем забывать, что их присутствие, ваших войск, является нелегитимным. Поэтому, если США приняли решение вывести свой контингент, это правильно», — заявил Путин.

Как считает автор статьи, никогда прежде Запад не был настолько разобщён. Соперники Путина — лидеры Великобритании, Германии и Франции — тоже переживают непростые времена. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая должна будет уйти в отставку в 2021 году, постепенно теряет своё влияние. Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с массовыми протестами и резким падением своего рейтинга. Мэй пытается довести Брексит до какого-то логического конца.

На Ближнем Востоке Россия стала ключевым игроком после того, как вмешательство Путина в сирийский конфликт изменило ход сирийской войны в пользу Башара Асада. Россия поддерживает союзнические отношения с Сирией и Ираном, а также ведёт переговоры с Турцией, Израилем. Решение администрации Трампа вывести войска из Сирии стало подарком для России, поскольку теперь Москва и её союзники смогут консолидировать контроль над Сирией.

«Лидерство США в международной политике стало слабым и беспорядочным. Путин и другие лидеры знают и пользуются этим. Если смотреть на мир из окна кабинета Путина в Кремле, он, должно быть, кажется прекрасным», — заключает автор материала.