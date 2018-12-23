Французский эксперт: выводом войск из Сирии Трамп проучит союзников и прибавит проблем России

Объявление о выводе американских войск из Сирии стало для Дональда Трампа способом преподать урок Израилю, укрепить союзничество с Турцией и сбросить с плеч с США груз ответственности за проблемы далёкого региона, утверждает в интервью Atlantico специалист по Ближнему Востоку Рональд Ломбарди. Если же этот шаг прибавит проблем Москве, оставшейся единственной влиятельной державой в регионе и вынужденной решать проблемы в одиночку, Вашингтон будет только рад, полагает эксперт.

Объявление Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии дало возможность ещё раз убедиться, что глава Белого дома держит свои предвыборные обещания, замечает на страницах Atlantico историк и эксперт по Ближнему Востоку Рональд Ломбарди. Как напоминает собеседник издания, ещё во времена борьбы за президентское кресло Трамп не раз осуждал своих предшественников за «интервенционализм» и неоднократно обещал вывести войска из региона, однако советники и представители генерального штаба уговаривали его подождать.

Учитывая, что «Исламское государство»*, борьба с которым была официальной целью американского присутствия в Сирии, практически повержено, а нефтяные ресурсы Персидского залива потеряли для США свою значимость ввиду растущей энергетической независимости Америки, Трамп решил, что подходящий момент для вывода войск настал. Кроме того, по мнению специалиста, это решение стало способом «расставить всё по местам» в отношениях США с союзниками, которым глава Белого дома больше не доверят и в отношении которых «теряет терпение».

Хотя на первый взгляд, этот единоличный шаг американского лидера выглядит как «подарок» России, остающейся единственной великой державой в регионе, нужно понимать, что американское присутствие на Ближнем Востоке остаётся значительным, отмечает эксперт. У Америки имеются крупные военные базы в Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне Пакистане, Катаре и Турции, а корабли Пятого и Шестого флота ВМС США продолжают патрулировать Средиземное море и Персидский залив.

При этом, вывод американских войск из Сирии может положить начало «региональному ялтинскому договору» между Москвой и Вашингтоном, поскольку два эти игрока, вопреки производимому впечатлению, на самом деле заинтересованы в стабильности региона. России мир в Сирии необходим для того, чтобы остановить проникновение «исламистского вируса» внутрь своих границ, Америке же он даст возможность «со спокойной душой» заняться Азией. Таким образом, переложить этот груз на плечи России — способ для американцев «умыть руки, сбросив с себя проблемы столь далёкого от них мира», уверен Ломбарди. «Некоторые из них, возможно, втайне надеются на то, что Россия потерпит в этом окончательную неудачу, как знать?», — замечает собеседник Atlantico.

По убеждению эксперта, на сегодняшний день «Путину недостаёт финансовой мощи для того, чтобы водиночку добиться столь желаемой стабильности», и остаётся неясным, поддержит ли его в этом проекте Китай. При этом России уже удаётся стать новым «хозяином игры» и посредником в решении конфликтов в регионе, не только «благодаря своему реализму, прагматизму и прекрасному знанию ислама и арабского мира», но и благодаря своей верности по отношению к союзникам, которых она — в отличие от американцев — не бросает. «А в арабском мире это значит гораздо больше, чем можно подумать!» — подчёркивает специалист.

На первый взгляд, уход США из Сирии открывает широкий простор для действий Ирану, что уже вызывает обеспокоенность американских союзников, в первую очередь Израиля и Саудовской Аравии. В отсутствие американского контингента Тель-Авив остаётся в противостоянии с Тегераном один на один, несмотря на эффективность российско-израильской координации с целью сдерживания иранского влияния в регионе. По мнению Ломбради, желание «послать сигнал» израильскому премьеру Нетаньяху могло быть одной из причин решения Трампа о выводе войск. По словам эксперта, глава Белого дома «начал терять терпение» в отношении главы израильского правительства, продолжающего игнорировать американские требования касательно израильско-палестинского мирного соглашения — даже после множества «бонусов», полученных от Трампа.

Главными проигравшими от вывода американских войск становятся курды, для которых такой шаг союзников — настоящая измена. На сегодняшний день курды контролируют около трети территории Сирии. Несмотря на то, что они продолжают получать поддержку Израиля, частных американских наёмников и немногочисленных сил специального реагирования западных стран, в длительной перспективе им придётся выбирать между политикой «чем хуже, тем лучше», подразумевающей освобождение из плена радикальных исламистов, и сближением с Асадом и Россией.

«Очевидно, можно говорить о том, что курды были принесены в жертву на алтарь турецко-американского союзничества», — полагает Ломбарди. После ухода американцев турки получили «карт-бланш для решения своей курдской проблемы». Хотя главными союзниками США на Ближнем Востоке являются Израиль и Саудовская Аравия, союз с Турцией, влиятельной силой в «суннитском мире», входящей в НАТО и обладающей сильнейшей армией в регионе, для Америки незаменим. По словам собеседника издания, «Трамп не глуп» и понимает риски нестабильности в Саудовской Аравии в ближайшем будущем, а также имел возможность оценить «эффективность» её военных в войне в Йемене.

Вывод американских войск, помимо прочего, стал «способом исправить положение» после чрезмерного сближения Турции с Россией и Ираном, а также возможностью «ввести в замешательство» Россию. Теперь Москве придётся «удвоить дипломатические усилия», чтобы сдержать рвение Анкары, сохранить завоевания Дамаска, а также попытаться вновь собрать всех региональных игроков за столом переговоров. «Тот факт, что успех этого предприятия не очевиден, вновь, вероятно, не может не нравиться Вашингтону», — заключает Ломбарди.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



