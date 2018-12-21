Libération: «Отступление, а не победа» — политолог о выводе американских войск из Сирии

Вывод войск США из Сирии является преждевременной мерой,по мнению американских политиков и учёных. Они считают, что подобные действия могут быть «выгодны» Башару аль-Асаду и России, пишет Libération.

«Мы победили ИГ* в Сирии, это для меня была единственная причина оставаться там во время президентства Трампа». Посредством этого твита Дональд Трамп объявил о выводе вооружённых сил США из восточной части Сирии. В этом регионе, контролируемом курдами, размещены военные подразделения США, в составе которых около двух тысяч солдат, в основном спецназовцев, пишет Libération.



По мнению сенатора Линдси Грэма, вывод войск США из Сирии будет иметь «драматические последствия» как для США, так и для всего международного сообщества.



«Это станет большой победой для Исламского государства, Ирана, Башара аль-Асада и России», — заявил он.



Представители Белого дома отметили, что войска будут выведены из Сирии в срок от 60 до 100 дней. Однако, как сообщает Libération, на данный момент нельзя заявлять о полной победе над ИГ, поскольку «боевики по-прежнему базируются на юго-востоке Сирии», где контролируют деревни Суса и Аль-Шаафа, а также недалеко от сирийской границы с Ираком. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в этой местности скрываются порядка двух тысяч террористов, среди которых могут оказаться и боевики, устроившие теракты в Париже и Сен-Дени в ноябре 2015 года.



Силам ИГ противостоят демократические силы Сирии, курдские и арабские войска, которым оказывает поддержку международная коалиция. Помимо пехотных войск, в регион направляют самолёты и беспилотники.



Ещё на прошлой неделе спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк отмечал, что, даже, когда территории будут освобождены, войскам международной коалиции «нельзя просто уйти» из Сирии.



О том, что «возвращение позиций» сирийских демократических сил на востоке страны и их поддержка международной коалицией являются «приоритетной задачей», заявил и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.



Столкновения с боевиками носят действительно серьёзный характер, сообщает Libération. За три месяца, пока велись бои за Хаджин, сирийские демократические силы потеряли 550 бойцов и уничтожили 1000 террористов ИГ.



Решение США о выводе войск из Сирии видится американским политологам «недальновидным и наивным».



«Как для союзников США, так и для врагов, речь идёт именно об «отступлении», а не о «победе», — подчеркнул директор Института Ближнего Востока по вопросам противодействия терроризму и экстремизму Чарльз Листер. По его мнению, этот вариант развития событий выгоден «ИГ, России и режиму Асада». Незадолго до этого пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что присутствие США в Сирии стало «препятствием на пути к урегулированию» в Сирии, сообщает Libération.



Для Башара Асада вывод американских войск из Сирии свидетельствует о реальности будущего «восстановления его режима практически на всей территории страны».

«Благодаря мощной военной поддержке со стороны России» за два года он возвратил власть в областях, контролируемых участниками восстания, на западе и на юге государства кроме провинции Идлиб. Теперь появилась возможность подумать о восстановлении режима и в восточной части Сирии, пишет Libération.

Вопрос лишь в том, в пользу каких возможных союзников Асад сделает выбор. Бойцы сирийских демократических сил могут выступить на стороне курдов, до недавнего времени поддерживаемых американскими вооружёнными силами, и таким образом, защитить их от готовящегося нападения Турции. У курдов, в свою очередь, есть возможность договориться с Башаром Асадом и получить частичную независимость. Однако, так же Дамаск и Анкара могут стать союзниками для того, чтобы «пресечь попытки образования курдской автономии».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.