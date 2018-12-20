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CNN: Трамп выводит войска из Сирии — под градом критики союзников и «аплодисменты» Москвы

Материал представлен в переводе ИноТВ
Неожиданное решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска с территории Сирии вызвало острую критику его союзников по партии, однако Москва такой шаг Вашингтона оценила положительно, передаёт CNN. Как отмечает канал, в то время как некоторые республиканцы видят в выводе войск «колоссальную ошибку», грозящую тяжёлыми последствиями для политики США, Россия считает это «реальной перспективой для политического урегулирования» в Сирии.

Резкая смена курса Трампа отдаётся эхом далеко за пределами сирийских полей сражений. Его решение (о выводе войск США из Сирии. — ИноТВ) стало предметом острой критики со стороны союзников, однако заслужило похвалу его региональных противников. Многие американские законодатели утверждают, что новости об этом их ошарашили. Критикуют президента даже его высокопоставленные соратники по Республиканской партии.

МАРКО РУБИО, сенатор США: Решение вывести американские войска из Сирии — это, по моему мнению, серьёзная, колоссальная ошибка, которая будет иметь тяжёлые последствия в грядущие месяцы и годы.

ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Если вы устали бороться с радикальным исламизмом, то, как мне кажется, это не значит, что они устали бороться с вами. И если вы этого не понимаете, то вы серьёзно ошибаетесь.

ДЭННИ ДЭНОН, постпред Израиля при ООН: У нас есть свои опасения на счёт Сирии. В частности, они касаются присутствия там иранских войск. И мы сделаем всё возможное для защиты нашего народа вне зависимости от того, есть ли там американские, российские или какие-то другие войска.

ДЖОН КОРНИН, сенатор США: Вывод войск без предварительного осмысления последствий такого решения — это не тот шаг, который, как мне кажется, мы должны предпринимать.

С другой стороны, Россия аплодирует решению Трампа. Представитель российского МИД заявила, что вывод американских войск — это «реальная перспектива для политического урегулирования».

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 декабря 2018 года.

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источник
CNN США Северная Америка
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